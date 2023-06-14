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«Для меня Френки Де Йонг – лучший голландский футболист». Высокая оценка от Луки Модрича

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«Для меня Френки Де Йонг – лучший голландский футболист», - заявил Лука Модрич на пресс-конференции перед сегодняшним полуфиналом Лиги Наций, где Нидерланды примут Хорватию.

«Матч начинается с него. Играть против Френки – это всегда удовольствие. Он молод, талантлив, и он очень хороший парень».

«Френки – топ-футболист, один из тех, за кем мне нравится наблюдать. Он особенный», - заключил Лука.

Уверены, что Френки де Йонгу приятна такая похвала – не просто от соперника, но и от обладателя Золотого Мяча. В сборной Нидерландов много талантов: Коди Гакпо, Думфрис, Мемфис Депай, Ван Дейк, но Лука Модрич выделил именно Френки.

 

 

7 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Ринат Абдулвалиев
Ванбастен Гуллит Райкард Куман это чё не лучшие . Беркамп,Давидс Эдгард Клюверт Де Буры. Да их много. Интересное суждение
Не в истории же, он про действующих говорил. Игроки из твоего списка уже завершили карьеру и не выйдут сегодня против молодого таланта из Хорватии.
+3
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+3
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El Cucuy
Ответ Ринат Абдулвалиев
Ванбастен Гуллит Райкард Куман это чё не лучшие . Беркамп,Давидс Эдгард Клюверт Де Буры. Да их много. Интересное суждение
он наверно говорит на данный момент. На данный момент Френки лучший игрок Нидерландов
+2
0
+2
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Hella black
Ответ Ринат Абдулвалиев
Ванбастен Гуллит Райкард Куман это чё не лучшие . Беркамп,Давидс Эдгард Клюверт Де Буры. Да их много. Интересное суждение
Рико про сегодняшний день речь идёт ! В предверии полуфинала Голландия - Хорватия понимаешь
+1
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Спартак Уокер
На данный момент возможно, но если за всю историю то точно нет
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Dan Kennedy
Думфрис тот еще талант, в Интере совсем не выделяется. Индзаги гений явно, с таким составом дойти до финала ЛЧ дойти и кубки выигрывать внутри страны другой бы не смог.
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rachidibrahimov
Ответ Спартак Уокер
На данный момент возможно, но если за всю историю то точно нет
Конечно про данный момент. До Кройфа, Гуллита, Ван Бастена ему еще очень далеко
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