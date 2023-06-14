7 комментариев

«Для меня Френки Де Йонг – лучший голландский футболист», - заявил Лука Модрич на пресс-конференции перед сегодняшним полуфиналом Лиги Наций, где Нидерланды примут Хорватию.

«Матч начинается с него. Играть против Френки – это всегда удовольствие. Он молод, талантлив, и он очень хороший парень».

«Френки – топ-футболист, один из тех, за кем мне нравится наблюдать. Он особенный», - заключил Лука.

Уверены, что Френки де Йонгу приятна такая похвала – не просто от соперника, но и от обладателя Золотого Мяча. В сборной Нидерландов много талантов: Коди Гакпо, Думфрис, Мемфис Депай, Ван Дейк, но Лука Модрич выделил именно Френки.