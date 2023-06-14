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«В футболе никогда нельзя быть уверенным на 100%». Френки Де Йонг о своем будущем в «Барселоне»

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В интервью Diario Sport Фрэнки Де Йонг заявил: «Мне хорошо в «Барселоне», если все пойдет по плану, то я останусь в клубе на следующий сезон».

«Но в футболе никогда нельзя быть уверенным на 100%, потому что произойти может все, что угодно, хотя я надеюсь, что буду в «Барсе», - добавил футболист.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» все лето 2022 года пытался заполучить Де Йонга, но голландец не хотел покидать свой клуб. Финансовые трудности могут вынудить «Барселону» выставить Френки на трансферный рынок, если это произойдет, то Эрик тен Хаг сделает все, чтобы футболист оказался на «Олд Траффорд».

1 комментарий

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Hella black
Если быть откровенными,то за Барсой есть грешок в плане срывов,продления контрактов,нежданчики такие не приятные,факс 📠 макс и т.д
Из последних и прям засевших в голове это внезапный и чудовищный уход Роналдо 🇧🇷 в далёком 96-97.
Неймар и его Se Queda
С Месси тоже не пойми что произошло. Так что есть за Барсой такой грешок.
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