32 комментария

Кто же заслужил больше?

Недавно Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча». Главным претендентом на получение награды остался нападающий Лионель Месси.

Топ-3 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

При этом сам Месси заявил, что «Золотой мяч» сейчас для него не так важен.

«Золотой мяч? На данном этапе моей карьеры я отношусь к этому так: если я получу его, будет хорошо, если не получу – ничего страшного.

Беспокоюсь ли я на этот счет? Нет, на данном этапе моей жизни это больше не важно для меня.

Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент – Кубок мира. Это самая большая награда для меня».

Так кому же все-таки нужно отдать следующий «Золотой мяч»? Ответы оставляйте в комментариях