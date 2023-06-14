32 комментария

Вопрос дня🔥🔥🔥 Кто же все-таки должен получить «Золотой мяч» - Месси или Холанд?
Кто же заслужил больше?
Недавно Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча». Главным претендентом на получение награды остался нападающий Лионель Месси.
Топ-3 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
При этом сам Месси заявил, что «Золотой мяч» сейчас для него не так важен.
«Золотой мяч? На данном этапе моей карьеры я отношусь к этому так: если я получу его, будет хорошо, если не получу – ничего страшного.
Беспокоюсь ли я на этот счет? Нет, на данном этапе моей жизни это больше не важно для меня.
Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент – Кубок мира. Это самая большая награда для меня».
Так кому же все-таки нужно отдать следующий «Золотой мяч»? Ответы оставляйте в комментариях
Он в этом году взял требл + ЧМ.
53 Матча.
62 результативных действий.
🏆 ЧЕМПИОН МИРА.
🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1.
🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ.
🥇 Лучший игрок ЧМ2022.
🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА.
🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1.
🥇 ФИФА The Best.
🥇 Плеймейкер года IFFHS
🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS.
🥇 Лучший игрок года IFFHS.
🥇 Лауреус спортсмен года.
Рекорды за 2022 год.
1. Больше всех голов в чемпионатах ТОП5 Европы ( 496 ).
2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ).
3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 )
4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ).
5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ.
6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю.
7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ.
8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 )
9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира.
На 100% заслужил ЗМ.
По вашей же логике можно сказать, что Европейцы хотят победы Европейского игрока, поэтому и голосуют за своих.
Месси же был ключевым игроком Аргентины, я не уверен, что без него другие игроки сборной вообще сыграли бы с такой мотивацией. Они готовы были на все ради своего капитана. Сперва Лео затащил сборную в плей-офф, когда она была в тяжелом положении, а потом признавался лучшим уже во всех матчах на вылет.
Нужно еще понимать, что Лео в клубном сезоне тоже был неплох. Например, Зубастик в 2002 получал ЗМ только за ЧМ, за клуб в том сезоне он почти не играл. А у Лео 21+20 за псж и 2 трофея.
Финал UCL: 0-0 голов или передач и 1 желтый кар🟨
UCL полуфинал: 0-0 голов или передач
Финал Кубка Англии: 0-0 голов или передач
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Месси в важных матчах этого сезона: 🐐
Финал Кубка мира: 2 гола
Полуфинал Кубка мира: 1 гол + 1 передача
Финал Суперкубок Франции: 1 гол + 1 передача
ЗОЛОТОГО МЯЧА для Месси ... он должен быть 8-м
Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.