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Вопрос дня🔥🔥🔥 Кто же все-таки должен получить «Золотой мяч» - Месси или Холанд?

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Кто же заслужил больше?

Недавно Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча». Главным претендентом на получение награды остался нападающий Лионель Месси.

Топ-3 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

При этом сам Месси заявил, что «Золотой мяч» сейчас для него не так важен.

«Золотой мяч? На данном этапе моей карьеры я отношусь к этому так: если я получу его, будет хорошо, если не получу – ничего страшного.

Беспокоюсь ли я на этот счет? Нет, на данном этапе моей жизни это больше не важно для меня.

Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные призы, а коллективные. Самая важная награда на данный момент – Кубок мира. Это самая большая награда для меня».

Так кому же все-таки нужно отдать следующий «Золотой мяч»? Ответы оставляйте в комментариях

32 комментария

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Джорджио Че
Конечно Холланд забил много, но его влияние на игру и результаты команды не сильно выше, например, Гюндогана. Месси же полностью определял игру сборной на ЧМ, да и в клубе и забивал и раздавал, в условиях небольшого хаоса. ЗМ Месси и эт будет последний мяч эпохи Месси-Роналду
+15
-3
+12
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Алексей Муравьёв
Однозначно Месси!
+15
-8
+7
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С дивана виднее
Удивительно, Месси - единственный игрок, который способен брать ЗМ, не будучи на самом пике. Фактически раз в два года в среднем он претендует на ЗМ на протяжении всей карьеры. ЗМ достойны оба, т.к. в этом сезоне разрывали футбол, ставили рекорды, выигрывали большие титулы. Я бы всё же отдал Лео, всё же это системообразующий игрок для своих команд, ну и его выступление на ЧМ - в принципе одно из самых ярких индивидуальных выступлений в истории.
+7
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+7
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Kairat Ssadau
Ответ Дени Сыч
Аргументы? Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.
Мбапе че делает в 3 ?
+7
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+7
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Илья Мурашов
ЗМ получит Месси. У Холанна был шанс, но он растворился в важных встречах. Тем более, что моменты у него были. К примеру, выход 1 на 1 в матче с Реалом. Причем, у него весь сезон был таким. Начиная с матча Суперкубка Англии с Ливерпулем до финала ЛЧ. Но ничего страшного. Для Месси это последний ЗМ в карьере. Холанн молод. Если он топ-футболист, а не игрок одного сезона, то выиграет ЗМ. Хотя, в этом году я бы выдвинул на ЗМ Де Брюйне, а не Холанна.
+7
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+6
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vinylovich100
Почему никто не рассматривает Хулиана Альвареса?
Он в этом году взял требл + ЧМ.
+6
-1
+5
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Yen Bedder
Ну объективно если, то тут Месси. Чемпионат мира все же более значимое достижение, при том что и в целом сезон выдал на очень высоком уровне (хотя и ниже того, что от него обычно ждут) Но если награду все-же отдадут Эрлингу, то думаю многие тоже согласятся с этим
+4
0
+4
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Greatest Of All Time
Сезон Месси 2022/2023.
53 Матча.
62 результативных действий.
🏆 ЧЕМПИОН МИРА.
🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1.
🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ.
🥇 Лучший игрок ЧМ2022.
🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА.
🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1.
🥇 ФИФА The Best.
🥇 Плеймейкер года IFFHS
🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS.
🥇 Лучший игрок года IFFHS.
🥇 Лауреус спортсмен года.

Рекорды за 2022 год.

1. Больше всех голов в чемпионатах ТОП5 Европы ( 496 ).
2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ).
3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 )
4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ).
5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ.
6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю.
7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ.
8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 )
9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира.

На 100% заслужил ЗМ.
+5
-1
+4
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VERBLYUD
Ответ Капитан Кек
Если объективвно, то решает не феноменальность Месси, а его фанбаза. Это буквально история про зачетку, которая работает на отличника. Плюс специфика голосования - голосуют ВСЕ страны мира (тренеры, капитаны и еще кто-то) - условные Того, Фиджи, где за футболом не сильно следят, но примерно знают что Месси лучший. Плюс 20 стран Латинской Америки (Гондурасы, Гватемалы) там ревностно хотят победы своим а не европейцам. Поэтому лучший игрок трех сезонов (19/20, 20/21, 21/22) - Левандовский так и не получил награду.
Поверьте, это все бред. Вы представляете, в прошлом году Роналду набрал 0 голосов! Как такое возможно? В Того и Фиджи знают же только Месси и Роналду? Это говорит о том, что голосуют настоящие профессионалы своего дела. Кришти заслуживал 0 голосов и он набрал их.

По вашей же логике можно сказать, что Европейцы хотят победы Европейского игрока, поэтому и голосуют за своих.
+3
0
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Greatest Of All Time
Ответ Kairat Ssadau
1.Холанд 2.деБрюне 3.Бернарду Сильва 4.Месси 5.Вини 6.Мартинес Лауторо 7.мбаппе
И 2069 Рюналду???)))
+2
0
+2
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VERBLYUD
Все просто. Сити каждый год спокойно брал АПЛ и доходил до полуфинала ЛЧ. Ключевые матчи для требла - это полуфиналы и финалы ЛЧ и Кубка Англии. Холанд ничего не показал в этих матчах. Клуб выиграл Требл для Холанда, а не наоборот. Ман Сити - это абсолютно тренерская команда, там лучший Пеп. Сложно выделить кого-то из игроков, но даже если попытаться, то это будет точно не Холанд, а например тот, кто выкативал ему на пустые.

Месси же был ключевым игроком Аргентины, я не уверен, что без него другие игроки сборной вообще сыграли бы с такой мотивацией. Они готовы были на все ради своего капитана. Сперва Лео затащил сборную в плей-офф, когда она была в тяжелом положении, а потом признавался лучшим уже во всех матчах на вылет.
Нужно еще понимать, что Лео в клубном сезоне тоже был неплох. Например, Зубастик в 2002 получал ЗМ только за ЧМ, за клуб в том сезоне он почти не играл. А у Лео 21+20 за псж и 2 трофея.
+4
-2
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LEO30_10
Холанд в важных матчах этого сезона: 😶‍🌫️

Финал UCL: 0-0 голов или передач и 1 желтый кар🟨

UCL полуфинал: 0-0 голов или передач

Финал Кубка Англии: 0-0 голов или передач
_____________________________________________

Месси в важных матчах этого сезона: 🐐

Финал Кубка мира: 2 гола

Полуфинал Кубка мира: 1 гол + 1 передача

Финал Суперкубок Франции: 1 гол + 1 передача

ЗОЛОТОГО МЯЧА для Месси ... он должен быть 8-м
+4
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VERBLYUD
Ответ LEO30_10
Холанд в важных матчах этого сезона: 😶‍🌫️ Финал UCL: 0-0 голов или передач и 1 желтый кар🟨 UCL полуфинал: 0-0 голов или передач Финал Кубка Англии: 0-0 голов или передач _____________________________________________ Месси в важных матчах этого сезона: 🐐 Финал Кубка мира: 2 гола Полуфинал Кубка мира: 1 гол + 1 передача Финал Суперкубок Франции: 1 гол + 1 передача ЗОЛОТОГО МЯЧА для Месси ... он должен быть 8-м
В финале Суперкубка с Ливерпулем и полуфинале Кубка у Эрлинга тоже 0+0
+1
0
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Força barça
Ответ Джорджио Че
Конечно Холланд забил много, но его влияние на игру и результаты команды не сильно выше, например, Гюндогана. Месси же полностью определял игру сборной на ЧМ, да и в клубе и забивал и раздавал, в условиях небольшого хаоса. ЗМ Месси и эт будет последний мяч эпохи Месси-Роналду
Я тоже так думаю.Холанд машина по созданию голов.Все думают что Холанд заберет ЗМ,но где его голы были в полуфинал лч и в финале?
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Mr.Trol
Ответ Дени Сыч
Аргументы? Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.
а кто был лучше?))
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Абубакар Вагабов
Ответ Дени Сыч
Аргументы? Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.
А кто был лучшим??? Посмотри статистику всего ЧМ и поймёшь кто был
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Капитан Кек
Ответ vinylovich100
Почему никто не рассматривает Хулиана Альвареса? Он в этом году взял требл + ЧМ.
Может быть потому что это ИНДИВИДУАЛЬНАЯ награда?
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Hella black
Вопросов нет,Леонид заберёт свой 8 Золотой Мяч ! Так сказать мяч бесконечности
+1
0
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jackson_07
Мбаппе в этом году тут лишний, Де Брюйне должен быть в тройке.
+1
0
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Artūras Grigas
Если норвежская губа и достойна какого то приза , то без сомнений - лучший рикошетник!
+2
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Дени Сыч
Ответ Алексей Муравьёв
Однозначно Месси!
Аргументы?
Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.
+6
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Бекболат Тұяқ
Ответ vinylovich100
Почему никто не рассматривает Хулиана Альвареса? Он в этом году взял требл + ЧМ.
Но очень сильную роль не играл. По статистикам глобальным он конкретно уступает
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Greatest Of All Time
Ответ Дени Сыч
Аргументы? Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.
Будут аргументы ты же найдёшь что сказать. Толку тебе аргументы, если будет аргументы угомонишься??
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VERBLYUD
Ответ Дени Сыч
Аргументы? Если главный аргумент это Чм , то это бред. Даже на Чм он был не лучшим.
А будут Аргументы, что на ЧМ он был не лучшим?
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выходец из убежища
Ответ Kairat Ssadau
Мбапе че делает в 3 ?
Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ с хет-триком в финале.
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