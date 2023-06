Спойлер: не Your Never Walk Alone.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд провел сенсационный дебютный сезон в Англии. Вместе с ним, человеком, который забил 52 гола во всех турнирах, команда смогла взять заветный требл − АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Во время чемпионского парада норвежец стеснительно отошел в тень. Его партнер по «Сити» Джек Грилиш захватил все заголовки и социальные сети.

После того, как закончился парад на автобусе, все игроки и персонал клуба отправились в Depot Mayfield (закрытая площадка, вместимостью в 10 тысяч зрителей, расположенная в бывшем депо). Там норвежский форвард наконец решил проявить себя, вышел на сцену, взял микрофон и обратился к толпе.

«Мне нужно спеть одну песню. За последние пару месяцев я слышал ее довольно часто. «Чемпионы Европы − вы никогда не споете ее!»

Это была отсылка к фанатам соперников, которые весь нынешний сезон исполняли ее в матчах против «Сити», намекая, что они не выигрывали и не выиграют в Европе. Теперь Холанд и его товарищи имеют полное право петь ее.

Год назад эту песню исполняли болельщики «Ноттингем Форест», когда их команда играла против «Арсенала». Все дело в том, что в активе «лесников» есть две победы в Кубке европейских чемпионов, тогда как «канониры» играли в финалах Лиги чемпионов и Кубке УЕФА/Лиге Европы, но не выигрывали этих трофеев.

Десять лет назад болельщики «Челси» на «Уайт Харт Лейн», на месте которого теперь стоит новый стадион «Тоттенхэма», затянули видоизмененную песню, слова которой звучали так: «Чемпионы Европы − вот кто мы».