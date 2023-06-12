28 комментариев

Месси подглядывал за Криштиану через решетку, феерил с Неймаром и сделал хет-трик – моменты самого красивого класико десятых
На прошлой неделе Лео Месси объявил, что не вернется в «Барселону» этим летом. Скорее всего, мы больше никогда не увидим его в класико, поэтому предлагаем вспомнить, какую красоту Лео разворачивал в матчах с «Мадридом».
Удивительно, но прошло 9 лет: 29 марта 2014-го «Реал» и «Барса» встречались на «Бернабеу». От матча зависело многое – команды до последнего тура боролись в чемпионской гонке.
Первые кадры того вечера: Лео подглядывает за Криштиану в легендарной подтрибунке «Мадрида» с железным ограждением.
Матч выдался огненным – во многом потому, что команды создали ну очень много опасности и с трудом ограничились 7 мячами.
Сначала Месси выкатил на Иньесту – тот вколотил в девятку. Бензема за вечер получил 6 опаснейших моментов – реализовал только два. «Реал» повел 2-1, но потом Месси и Неймар разыграли шикарную комбинацию, а затем еще и заработали пенальти – каталонцы выгрызли победу 4:3. У Месси – хет-трик, у Криштиану – один гол.
Для того ,чтобы Месси увидел, Выйдет ли бог на поле или нет ,ему нужно всего одна вещь, посмотреть в заявку игроков Барселоны .
первое, чтобы он увидел, это свое собственное имя!!! других богов на поле не было, нет И вряд ли уже будет!!!!!
А вот "Великий" Криштиану Роналду с низко опущенной головой уходил по лестнице, так как понимал, что когда выходит Месси на поле ,простому смертному там делать нечего
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