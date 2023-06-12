28 комментариев

На прошлой неделе Лео Месси объявил, что не вернется в «Барселону» этим летом. Скорее всего, мы больше никогда не увидим его в класико, поэтому предлагаем вспомнить, какую красоту Лео разворачивал в матчах с «Мадридом».

Удивительно, но прошло 9 лет: 29 марта 2014-го «Реал» и «Барса» встречались на «Бернабеу». От матча зависело многое – команды до последнего тура боролись в чемпионской гонке.

Первые кадры того вечера: Лео подглядывает за Криштиану в легендарной подтрибунке «Мадрида» с железным ограждением.

Матч выдался огненным – во многом потому, что команды создали ну очень много опасности и с трудом ограничились 7 мячами.

Сначала Месси выкатил на Иньесту – тот вколотил в девятку. Бензема за вечер получил 6 опаснейших моментов – реализовал только два. «Реал» повел 2-1, но потом Месси и Неймар разыграли шикарную комбинацию, а затем еще и заработали пенальти – каталонцы выгрызли победу 4:3. У Месси – хет-трик, у Криштиану – один гол.