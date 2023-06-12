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Месси подглядывал за Криштиану через решетку, феерил с Неймаром и сделал хет-трик – моменты самого красивого класико десятых

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На прошлой неделе Лео Месси объявил, что не вернется в «Барселону» этим летом. Скорее всего, мы больше никогда не увидим его в класико, поэтому предлагаем вспомнить, какую красоту Лео разворачивал в матчах с «Мадридом».

Удивительно, но прошло 9 лет: 29 марта 2014-го «Реал» и «Барса» встречались на «Бернабеу». От матча зависело многое – команды до последнего тура боролись в чемпионской гонке.

Первые кадры того вечера: Лео подглядывает за Криштиану в легендарной подтрибунке «Мадрида» с железным ограждением.

Матч выдался огненным – во многом потому, что команды создали ну очень много опасности и с трудом ограничились 7 мячами.

Сначала Месси выкатил на Иньесту – тот вколотил в девятку. Бензема за вечер получил 6 опаснейших моментов – реализовал только два. «Реал» повел 2-1, но потом Месси и Неймар разыграли шикарную комбинацию, а затем еще и заработали пенальти – каталонцы выгрызли победу 4:3. У Месси – хет-трик, у Криштиану – один гол.

28 комментариев

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VERBLYUD
Вообще-то Лео общался с Ди Марией. На Кришти ему было пофиг
+30
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Alexlagodny
И с чего это видно, что он на него смотрит?
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alberto-m
Ответ VERBLYUD
Вообще-то Лео общался с Ди Марией. На Кришти ему было пофиг
Ты только что убил все влажные мечты любителей Криштиану
+9
-2
+7
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alberto-m
Ответ Alexlagodny
И с чего это видно, что он на него смотрит?
Так захотелось автору у него своё видение хотя на видео видно прекрасно что вместе переговаривается с Ди Марией
+6
-1
+5
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Артём Горбенко
Ответ alberto-m
"Гораздо него, как футболист" шикарно сказано🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
трудно ожидать высокопарных речей от человека с таким ником
+5
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VERBLYUD
Хет-трик + ассист против Реала! Какой же он Великий!
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alberto-m
РОМАН
Для того ,чтобы Месси увидел, Выйдет ли бог на поле или нет ,ему нужно всего одна вещь, посмотреть в заявку игроков Барселоны .
первое, чтобы он увидел, это свое собственное имя!!! других богов на поле не было, нет И вряд ли уже будет!!!!!
А вот "Великий" Криштиану Роналду с низко опущенной головой уходил по лестнице, так как понимал, что когда выходит Месси на поле ,простому смертному там делать нечего
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Игорь Климов
Лео Месси величайший игрок!
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alberto-m
Ответ Артём Горбенко
трудно ожидать высокопарных речей от человека с таким ником
Здесь ты прав. моё упущение.
+1
0
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
"Гораздо него, как футболист" шикарно сказано🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+3
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Великолепная Семёрка
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
народ,пользователь под ником Константин Симкин🤡 оказывается это и есть Климов 🤡! Инфа сотка🤙
уважаемые модераторы, спасибо вам за оперативую работу!
Недавно мы выяснили что новый акаунт Марина Горячкина это- 🤡Oleg!
я с помощью модераторам легко могу определить несколько мультакаунтов! К числу популярных браузеров по определёнию ботов и мультов можно отнести:

Kameleo;
Aezakmi;
Antidetect.
Кстати,большинство таких сервисов платные и этот момент тоже следует учитывать!!!
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& Co1366
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и эти матчи, а также, как чудит Виктор Вальдес с первым голом.
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alberto-m
Ответ Дженнифер Коннелли
Реал Мадрид возил Барселону об газон несмотря на проигрыш, но 2 левые пенальти в пользу каталонского клуба изменил исход
🧯🧯🧯🧯
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Дженнифер Коннелли
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
но толку че от этой победы? В итоге Реал Мадрид выиграл Кубка Королья и Лигу Чемпионов Уефа🥇🥇а католонская Барселона стала безтрофейником!
Португальская суперзвезда футбола Криштиану Роналду установил вечный рекорд в Лиге Чемпионов Уефа забив 17 голов👑
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gudvinbrok@gmail.com
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Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Скажи мне, у тебя никнейм, это подкаст к порно сайту ,или ты просто подсматриваешь за реалом в душе???
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Real_v_dushe
Ответ alberto-m
"Гораздо него, как футболист" шикарно сказано🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Роман
Если почитаешь комментарии на ветке и пролистнешь ниже, то увидишь, что написано и про Реал и про Барсу.
Хорошо что Бог наградил меня хорошим зрением и могу смотреть своими глазами и оценивать ситуацию. Чего там на ветке пишут я не читал, но я посмотрел обзор освежил ещё раз память и пишу по факту Роналду нырнул, Неймар был на одной линии с Марсело. Иньесте помогли упасть. Зачем ещё что-то придумывать, если всё это есть в обзоре. Хоть посекундно тормози и пересматривай, но от этого Неймар ближе к воротам не станет, а нырок дельфина не исчезнет.
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Роман
Момент передачи паса. https://wampi.ru/image/RXqabzn
А с каких пор оффсайд определяют сзади? 🤡
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