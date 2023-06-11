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😱 «Возвращайся в джунгли». Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям после поражения в финале ЛЧ - его оскорбляют в соцсетях и заваливают фотографиями обезьян

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Опять.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся в соцсетях оскорблениям по расовому признаку сразу после того, как «Интер» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Бельгиец вышел на замену во втором тайме, когда миланцы минимально уступали в счете. Нападающий упустил два великолепных момента, чем вызвал гнев фанатов «Интера».

Лукаку обзывали «неуклюжей гориллой», либо кидали такие фотографии.

Кто-то даже потребовал нападающего покинуть клуб, обвинив его в том, что он стал ассоциироваться с поражением.

Один из фанатов написал бельгийцу:

«Ромелу Лулуобезьяна, возвращайся в джунгли».

Нельзя сказать, что произошедшее было неожиданным, учитывая похожий случай после вылета сборной Бельгии с ЧМ.

Ромелу Лукаку недавно обсуждал проблему расизма в интервью The Mirror:

«Я думаю, что нам нужно больше разнообразия на руководящих должностях. Вот с чего нужно начать. Поставьте цветных людей во главу каждого зала заседаний - тогда начнутся изменения.

Например, в нашей бельгийской федерации это уже происходит, там пытаются ввести цветных людей, разных сексуальных взглядов и т.п. Чтобы любой инцидент, который может произойти, будь это расовая или любая другая форма дискриминации, был бы немедленно атакован».

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