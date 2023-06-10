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😂 Холанд решил потроллить Пепа, закосплеив его прошлогоднее фото с сигарой

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд решил показать болельщикам, как празднует победу в Лиге чемпионов настоящий норвежец.

Холанд выложил в соцсетях фотографию, на которой он курит огромную сигару. Неужели молоку и морковке пришлось подвинуться?

А может быть это отсылка к тому, как Пеп Гвардиола отмечал победу в прошлом сезоне АПЛ? Похоже, что у «Сити» появилась новая традиция.

Pep Guardiola puffs cigar as Man City celebrate title parade - Daily Star

А что они придумают в следующем году?

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