Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд решил показать болельщикам, как празднует победу в Лиге чемпионов настоящий норвежец.

Холанд выложил в соцсетях фотографию, на которой он курит огромную сигару. Неужели молоку и морковке пришлось подвинуться?

А может быть это отсылка к тому, как Пеп Гвардиола отмечал победу в прошлом сезоне АПЛ? Похоже, что у «Сити» появилась новая традиция.

А что они придумают в следующем году?