🤡 Пошутим напоследок. «Сити» выиграл ЛЧ, а мы собрали мемы
Вот и закончился очередной сезон в европейском футболе. Пожалуй, тяжелейший за последние годы.
Финал напомнил о справедливости, неизбежности и злом роке над некоторыми футболистами.
Ладно, давайте уже к мемам.
Примерно так выглядел путь «Сити» к победе в ЛЧ.
А вот так выглядел Пеп Гвардиола прошедшей ночью.
Это просто Лукаку. Ничего нового.
«Итальянские клубы в финалах еврокубков».
Титулы Альвареса против трофеев Кейна в этом сезоне.
Это просто Фил Фоден.
Лео, будь осторожен.
Ну, наконец-то.
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