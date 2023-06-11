Гаспачо
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🤡 Пошутим напоследок. «Сити» выиграл ЛЧ, а мы собрали мемы

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Вот и закончился очередной сезон в европейском футболе. Пожалуй, тяжелейший за последние годы.

Финал напомнил о справедливости, неизбежности и злом роке над некоторыми футболистами.

Ладно, давайте уже к мемам.

Примерно так выглядел путь «Сити» к победе в ЛЧ.

А вот так выглядел Пеп Гвардиола прошедшей ночью.

Это просто Лукаку. Ничего нового.

«Итальянские клубы в финалах еврокубков».

Титулы Альвареса против трофеев Кейна в этом сезоне.

Это просто Фил Фоден.

Лео, будь осторожен.

Ну, наконец-то.

4 комментария

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Дэвид_Мойес
У Альвареса и Кейна это титулы не в этом сезоне, а всего за карьеру.
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Серж Поровозиков
всего 15 лет нужно люто донатить и ЛЧ твоя
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