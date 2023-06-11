Вот и закончился очередной сезон в европейском футболе. Пожалуй, тяжелейший за последние годы.

Финал напомнил о справедливости, неизбежности и злом роке над некоторыми футболистами.

Ладно, давайте уже к мемам.

Примерно так выглядел путь «Сити» к победе в ЛЧ.

А вот так выглядел Пеп Гвардиола прошедшей ночью.

Это просто Лукаку. Ничего нового.

«Итальянские клубы в финалах еврокубков».

Титулы Альвареса против трофеев Кейна в этом сезоне.

Это просто Фил Фоден.

Лео, будь осторожен.

Ну, наконец-то.