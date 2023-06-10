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🎥😱 Безумные кадры. Сотни китайских болельщиков встретили сборную Аргентины в Пекине

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Все хотят увидеть Месси.

Сборная Аргентины во главе с Лионелем приземлилась в Китае. В июне победители чемпионата мира проведут мини-турне по Азии, в рамках которого они сыграют два товарищеских матча: с Австралией в Пекине и Индонезией в Джакарте.

Прибытие Месси вызвало море ажиотажа среди китайских болельщиков — сотни, если не тысячи людей собрались в аэропорту Пекина, чтобы увидеть звездного нападающего во плоти (большая разница по сравнению с тем, как две недели назад «ПСЖ» в Париже встречали всего три фаната).

После победы в финальном матче чемпионата мира по футболу над Францией Аргентина провела два товарищеских матча — против Панамы и Кюрасао.

«Альбиселесте» обыграли Панаму со счетом 2:0, и Месси забил последний гол со штрафного. Аргентинский нападающий оформил хет-трик во время победы над Кюрасао со счетом 7:0. Будет интересно посмотреть, как новоиспеченный игрок «Интер Майами» выступит в грядущих матчах — против Австралии и Индонезии.

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