Все хотят увидеть Месси.

Сборная Аргентины во главе с Лионелем приземлилась в Китае. В июне победители чемпионата мира проведут мини-турне по Азии, в рамках которого они сыграют два товарищеских матча: с Австралией в Пекине и Индонезией в Джакарте.

Прибытие Месси вызвало море ажиотажа среди китайских болельщиков — сотни, если не тысячи людей собрались в аэропорту Пекина, чтобы увидеть звездного нападающего во плоти (большая разница по сравнению с тем, как две недели назад «ПСЖ» в Париже встречали всего три фаната).

После победы в финальном матче чемпионата мира по футболу над Францией Аргентина провела два товарищеских матча — против Панамы и Кюрасао.

«Альбиселесте» обыграли Панаму со счетом 2:0, и Месси забил последний гол со штрафного. Аргентинский нападающий оформил хет-трик во время победы над Кюрасао со счетом 7:0. Будет интересно посмотреть, как новоиспеченный игрок «Интер Майами» выступит в грядущих матчах — против Австралии и Индонезии.