Повар-мем Salt Bae был замечен рядом со стадионом, где пройдет матч «Сити» и «Интера». В финале ЧМ он вывел из себя Месси
Кого доведет до срыва сегодня?
Salt Bae, турецкий шеф-повар (настоящее имя − Нусрет Гекче), будет присутствовать на стамбульском финале Лиги чемпионов.
Если вы забыли его, то в интернете он прославился своим фирменным движением, которым турок посыпает солью мясные блюда. А вот футбольному болельщику он стал известен тем, что выбесил после финального матча чемпионата мира Лионеля Месси, пытаясь взять у него Кубок мира и сделать селфи.
Не успел он ступить на стадион, как над ним уже подшучивают или прямо рвут на части в социальных сетях.
Колин Миллар из Daily Mirror написал в Твиттере: «Распространенные тенденции громких футбольных финалов:
1) Все более труднодоступные для болельщиков стадионы и бессистемное планирование мероприятия;
2) Присутствие эгоистов, абсурдно получивших доступ в вип-зоны благодаря глупости руководящих органов футбола».
Журналист The Times и The Athletic Том Уильямс: «Как раз в тот момент, когда вы думаете, что футбол действительно может потерять свою душу, появляется Salt Bae, чтобы напомнить вам, о чем идет речь».
Как вы думаете, если шанс на то, что и на этот раз его пустят на футбольное поле после финального свистка и он будет донимать игроков «Сити» или «Интера»?
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