Кого доведет до срыва сегодня?

Salt Bae, турецкий шеф-повар (настоящее имя − Нусрет Гекче), будет присутствовать на стамбульском финале Лиги чемпионов.

Если вы забыли его, то в интернете он прославился своим фирменным движением, которым турок посыпает солью мясные блюда. А вот футбольному болельщику он стал известен тем, что выбесил после финального матча чемпионата мира Лионеля Месси, пытаясь взять у него Кубок мира и сделать селфи.

Не успел он ступить на стадион, как над ним уже подшучивают или прямо рвут на части в социальных сетях.

Колин Миллар из Daily Mirror написал в Твиттере: «Распространенные тенденции громких футбольных финалов:

1) Все более труднодоступные для болельщиков стадионы и бессистемное планирование мероприятия;

2) Присутствие эгоистов, абсурдно получивших доступ в вип-зоны благодаря глупости руководящих органов футбола».

Журналист The Times и The Athletic Том Уильямс: «Как раз в тот момент, когда вы думаете, что футбол действительно может потерять свою душу, появляется Salt Bae, чтобы напомнить вам, о чем идет речь».

Как вы думаете, если шанс на то, что и на этот раз его пустят на футбольное поле после финального свистка и он будет донимать игроков «Сити» или «Интера»?