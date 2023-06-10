Подчеркнула важность игрока для Аргентины.

Летом британский телеканал BBC Sport подготовил специальный документальный фильм, который получил название Lionel Messi: Destiny («Лионель Месси: Судьба»). Журналисты пообщались с людьми, которые лично прикоснулись к чуду, которое сотворила аргентинская сборная вместе с Лео Месси.

Например, аргентинская журналистка ESPN Софи Мартинес рассказала о том, как перед финалом чемпионата мира в Катаре ей удалось пообщаться с форвардом Лионелем Месси. В сложном матче Аргентина победила Францию − 3:3 в основное и 4:2 по пенальти. Девушка попыталась донести до игрока всю важность его фигуры для всей страны. Судя по реакции Лео, ей это удалось.

«Ты зацепил каждого аргентинца. Сейчас объясню, что я имею в виду. Нет ни одного ребенка, у которого нет твоей футболки. Оригинальной, не настоящей, сделанной своими руками или воображаемой. Это благодарность тебе за этот момент огромного счастья, которое ты принес многим людям. Надеюсь, это останется с тобой в твоем сердце, потому что это намного более важно, чем Кубок мира, ведь оно уже есть у тебя. Спасибо, капитан».

Также Мартинес сказала, что если сборная обыграет французов, то она сделает татуировку со знаменитой фразой.

«Путешествие, как ты сказал, и Todos Juntos («Все вместе»), как хэштег. Честно, я сделаю себе такое тату. Если вы победите, я сделаю татуировку #todosjuntos и что-то еще.

Ты вошел в жизни всех людей, и для меня это важнее любого чемпионата мира по футболу. И никто этого не заберет у тебя».