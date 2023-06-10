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📹Перед финалом ЧМ аргентинская журналистка засмущала Месси и дала обещание сделать тату, если сборная победит. Она выполнила его

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Подчеркнула важность игрока для Аргентины.

Летом британский телеканал BBC Sport подготовил специальный документальный фильм, который получил название Lionel Messi: Destiny («Лионель Месси: Судьба»). Журналисты пообщались с людьми, которые лично прикоснулись к чуду, которое сотворила аргентинская сборная вместе с Лео Месси.

Например, аргентинская журналистка ESPN Софи Мартинес рассказала о том, как перед финалом чемпионата мира в Катаре ей удалось пообщаться с форвардом Лионелем Месси. В сложном матче Аргентина победила Францию − 3:3 в основное и 4:2 по пенальти. Девушка попыталась донести до игрока всю важность его фигуры для всей страны. Судя по реакции Лео, ей это удалось.

«Ты зацепил каждого аргентинца. Сейчас объясню, что я имею в виду. Нет ни одного ребенка, у которого нет твоей футболки. Оригинальной, не настоящей, сделанной своими руками или воображаемой. Это благодарность тебе за этот момент огромного счастья, которое ты принес многим людям. Надеюсь, это останется с тобой в твоем сердце, потому что это намного более важно, чем Кубок мира, ведь оно уже есть у тебя. Спасибо, капитан».

Также Мартинес сказала, что если сборная обыграет французов, то она сделает татуировку со знаменитой фразой.

«Путешествие, как ты сказал, и Todos Juntos («Все вместе»), как хэштег. Честно, я сделаю себе такое тату. Если вы победите, я сделаю татуировку #todosjuntos и что-то еще.

Ты вошел в жизни всех людей, и для меня это важнее любого чемпионата мира по футболу. И никто этого не заберет у тебя».

5 комментариев

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Джамал Арипов
А кое кто говарит что ЧМ это так себе намного важнеее и труднее ЛЧ.
+4
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Абдул Абакаев
помню этот момент перед финалрм. как Лео ссущался и умилялся
+3
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SRvR
Я когда услышал что она ему говорит чуть не расплакался, очень трогательный момент был
+2
0
+2
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Hella black
Лёня победой на Кубке Мира,увековечил своё имя в истории футбола навсегда !
0
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Спартак Уокер
Молодец что сдержала обещание
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