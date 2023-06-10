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🤯🤯🤯 А вы знали, что в МЛС раньше пробивали не пенальти, а буллиты? Американцы плохо ходили на футбол, поэтому Лига придумала способ привлечь зрителей

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Переезд Лионеля Месси в МЛС должен сильно увеличить внимание мирового футбольного сообщества к американской лиге.

Помимо того, что эти странные люди называют футбол «соккером», они еще и вместо пенальти пробивали буллиты. Да-да, как в хоккее, только с мячом и без клюшек.

Если вы не знали, то смотрите сами.

Лига решила «выделиться», придумав свой способ выявить победителя при ничейном счете. Послематчевые футбольные буллиты придумали еще раньше, но тоже американцы, когда еще была только NASL (Северо-Американская футбольная лига).

Мяч ставится в 32-х метрах от ворот, а бьющему отводится 5 секунд.

Идея прожила целых четыре года, когда стало понятно, что местным болельщикам это неинтересно, а европейцам - дико.

3 комментария

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Vadim Medvedev
вполне возможно, что это лучше с точки зрения справедливого выявления тех, кто лучше играет в футбол

но сильно проигрывает по драме
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Аркадий Аркадич
Ответ Vadim Medvedev
вполне возможно, что это лучше с точки зрения справедливого выявления тех, кто лучше играет в футбол но сильно проигрывает по драме
Вряд ли лучше. С точки зрения эффективности, забить выход 1 на 1 гораздо проще, чем пенальти. Ушел в одну сторону и катнул в угол. Бьющий же точно знает, что его никто не накроет сзади.
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Loegaire Bell
Ответ Аркадий Аркадич
Вряд ли лучше. С точки зрения эффективности, забить выход 1 на 1 гораздо проще, чем пенальти. Ушел в одну сторону и катнул в угол. Бьющий же точно знает, что его никто не накроет сзади.
А кто кроет бьющего сзади в классической серии пенальти, страшно спросить? И кто игроку мешает спокойно взять разбег и чётко пробить по неподвижному мячу, когда вратарю нельзя уходить с ленточки ворот. Смотря это видео, где почти все бьют низом, по центру и слабо, то уж лучше они бы били обычные пенальти))
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