Переезд Лионеля Месси в МЛС должен сильно увеличить внимание мирового футбольного сообщества к американской лиге.

Помимо того, что эти странные люди называют футбол «соккером», они еще и вместо пенальти пробивали буллиты. Да-да, как в хоккее, только с мячом и без клюшек.

Если вы не знали, то смотрите сами.

Лига решила «выделиться», придумав свой способ выявить победителя при ничейном счете. Послематчевые футбольные буллиты придумали еще раньше, но тоже американцы, когда еще была только NASL (Северо-Американская футбольная лига).

Мяч ставится в 32-х метрах от ворот, а бьющему отводится 5 секунд.

Идея прожила целых четыре года, когда стало понятно, что местным болельщикам это неинтересно, а европейцам - дико.