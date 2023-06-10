Очевидно, главный претендент на звание лучшего игрока финала ЛЧ – Эрлинг Холанд. Но даже после 52 голов в 52 матчах за «Ман Сити» некоторые сомневаются в нем.

На пресс-конференции перед игрой один из репортеров рассказал Пепу Гвардиоле статистику Холанда:

«В последних 12 матчах у Эрлинга показатель ожидаемых голов составляет 9,6. Такого низкого показателя не было с 2019 года, есть ли у вас объяснение, почему он сейчас такой низкий?»

Сначала Пеп с трудом понял, о ком идет речь. А когда понял, то чуть не отмахнулся от вопроса:

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать средний показатель забитых голов у Холанда. Если у вас есть сомнения по этому поводу, то вы одинокий человек. У меня нет сомнений, завтра он будет готов помочь нам выиграть Лигу чемпионов».