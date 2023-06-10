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🥶 «Если у вас есть сомнения по этому, вы одинокий человек». Гвардиола прибил журналиста из-за вопроса про Холанда

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Очевидно, главный претендент на звание лучшего игрока финала ЛЧ – Эрлинг Холанд. Но даже после 52 голов в 52 матчах за «Ман Сити» некоторые сомневаются в нем.

На пресс-конференции перед игрой один из репортеров рассказал Пепу Гвардиоле статистику Холанда:

«В последних 12 матчах у Эрлинга показатель ожидаемых голов составляет 9,6. Такого низкого показателя не было с 2019 года, есть ли у вас объяснение, почему он сейчас такой низкий?»

Сначала Пеп с трудом понял, о ком идет речь. А когда понял, то чуть не отмахнулся от вопроса:

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать средний показатель забитых голов у Холанда. Если у вас есть сомнения по этому поводу, то вы одинокий человек. У меня нет сомнений, завтра он будет готов помочь нам выиграть Лигу чемпионов».

Pep Guardiola reveals why Erling Haaland so 'incredible' as superstar striker aims cheeky jibe at Man City boss

3 комментария

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Van BilVit
Пеп: если есть сомнения, вы одинокий человек.
Журналист : почему это я одинокий человек?
Пеп: потому что гладиолус
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Alexander Nickitin
стата против лысого это зрада
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Izokot
Правда в том, что большие игроки иногда теряются в больших матчах. Но думаю это не про Холанда.
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