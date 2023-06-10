Неймару непросто: за 6 лет в «ПСЖ» бразилец так и не взял Лигу чемпионов, а после ухода Месси шанса лучше, кажется, не будет. Горечи Нею добавил клуб: в начале недели стало известно, что руководство выставило вингера в список на продажу.

На фоне этого парень из Бразилии написал Неймару в соцсетях, предложив присоединиться к их команде. Вероятно, он даже не ждал ответа – но Ней ответил, а парень выложил переписку в интернет.

– Знаю, что тебе трудно с этими травмами и критикой от болельщиков «ПСЖ». Если ты ищешь клуб, то в нашей школьной команде нехватка игроков. В сентябре у нас игра с ребятами из параллели. В общем, выздоровления тебе, все пройдет.

– Какое предложение?

– Предлагаем нашу школьную закуску, а еще дадим билет на концерт Баия в конце года.

– Я рассмотрю подробнее, когда буду подписывать новый контракт.

А где сейчас Неймар? Сезон закончился, игроки разъехались по отпускам, и вингер «ПСЖ» укатил в Майами. Интересно, почему именно туда?