Беги Лео, беги!

Новость о том, что Лионель Месси переходит в «Интер Майами» потрясла футбольный мир.

Команда находится в нижней части Восточной конференции MLS, имея в активе лишь 15 очков после 16 матчей. Но это не то, что беспокоит репортера Fox News.

«Единственное, о чем я беспокоюсь, так это то, что он не говорит на нашем языке, и я хочу видеть, как он садится и говорит.

Есть важный момент в Дэвиде Бекхэме - он научился говорить на английском для нас. Только с акцентом, хоть он и приехал сюда в 32 года», - заявил ведущий Fox News Брайан Килмид.

Лео ранее заявлял, что понимает английский язык, но стесняется на нем говорить, поскольку не обладает достаточно хорошим уровнем владения, предпочитая выражаться на испанском.

Кстати, это вряд ли станет проблемой для аргентинца, поскольку он будет жить в Майами, где более 70% населения говорит на испанском.

А вот по высокомерному Килмиду уже хорошо прошлись в соцсетях.

💭 «Вот почему некоторым людям нужно запретить говорить о спорте».

💭 «Американский идиот».

💭 «Пожалуйста, не слушайте его».

💭 «Да, Брайан, я уверен, что Месси только и думает, как бы поговорить с тобой».

💭 «Месси прожил половину жизни в Барселоне, но так и не научился говорить по-каталонски. Зачем ему учить английский? Люди в Майами поймут его».

💭 «Подождите, подождите... Дэвид Бекхэм - англичанин... Научился говорить по-английски?!? Ну, эта новость определенно возглавит сегодняшние таблоиды».

💭 «Бекхэм обязан научить Харри Кейна говорить по-английски».

💭 «Как будто Месси хочет поговорить с кем-нибудь из Fox».

💭 «Я бы на месте Месси уже передумал ехать в эту дыру».

💭 «Больные американцы».