Монтаж или величие? Роналдиньо закинул мяч на катер через 120 метров и большую яхту
Уже сегодня вечером мы узнаем победителя главного матча сезона. Перед финалом между «Ман Сити» и «Интером» Роналдиньо принял участие в челлендже от Turkish Airlines.
Бразилец нанес удар по мячу со 120 метров над водным путем Босфора в импровизированные ворота, созданные двумя рыбаками, держащими сеть.
Он действительно попал или это монтаж?
Роналдиньо просто подошел в кедах - 120 метров
Итог - величие монтажа!
Такие вопросы домохозяйкам надо задавать