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Монтаж или величие? Роналдиньо закинул мяч на катер через 120 метров и большую яхту

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Уже сегодня вечером мы узнаем победителя главного матча сезона. Перед финалом между «Ман Сити» и «Интером» Роналдиньо принял участие в челлендже от Turkish Airlines.

Бразилец нанес удар по мячу со 120 метров над водным путем Босфора в импровизированные ворота, созданные двумя рыбаками, держащими сеть.

Он действительно попал или это монтаж?

5 комментариев

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добрый коля
конечно монтаж )
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Alexander Sragovich
Как и та серия ударов по штангам - фотомонтаж
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Zhorik2992
Профессиональный вратарь в удобной обуви, с удобного разбега - 70-80 метров
Роналдиньо просто подошел в кедах - 120 метров
Итог - величие монтажа!
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Vint-Z
Конечно же не монтаж, вы чего)
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Контепрессинг
Монтаж конечно))) без разбега, на легке - мяч бы так метро 40 пролетел бы.
Такие вопросы домохозяйкам надо задавать
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