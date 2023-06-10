Уже сегодня вечером мы узнаем победителя главного матча сезона. Перед финалом между «Ман Сити» и «Интером» Роналдиньо принял участие в челлендже от Turkish Airlines.

Бразилец нанес удар по мячу со 120 метров над водным путем Босфора в импровизированные ворота, созданные двумя рыбаками, держащими сеть.

Он действительно попал или это монтаж?