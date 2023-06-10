7 комментариев

«Он может выиграть «Золотой мяч». Симеоне выбрал лучшего между Мбаппе, Винисиусом и Холандом
Время идет, имена главных героев в мировом футболе меняются. Если раньше тренеры и игроки выбирали лучшего из пары Месси-Роналду, то сейчас выбор приходится делать между Мбаппе, Холандом и Винисиусом.
Диего Симеоне порассуждал о тех, с кем он вряд ли когда-то поработает в «Атлетико»:
«Винисиус может однажды выиграть «Золотой мяч». Он очень сильно прогрессирует и может выиграть игру в одиночку.
Но между ним и Килианом Мбаппе я выбираю Мбаппе, 100 процентов. Между Мбаппе и Эрлингом Холандом – тоже Мбаппе. Он потрясающий игрок, который делает все правильно в свои 24 года».
И Вини, и Мбаппе будут претендовать на получение «Золотого мяча» в этом году, хотя почти наверняка выбор будет сделан между Эрлингом Холандом и Лео Месси.
А кто лучший для вас?
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