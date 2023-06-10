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«Он может выиграть «Золотой мяч». Симеоне выбрал лучшего между Мбаппе, Винисиусом и Холандом

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Время идет, имена главных героев в мировом футболе меняются. Если раньше тренеры и игроки выбирали лучшего из пары Месси-Роналду, то сейчас выбор приходится делать между Мбаппе, Холандом и Винисиусом.

Диего Симеоне порассуждал о тех, с кем он вряд ли когда-то поработает в «Атлетико»:

«Винисиус может однажды выиграть «Золотой мяч». Он очень сильно прогрессирует и может выиграть игру в одиночку.

Но между ним и Килианом Мбаппе я выбираю Мбаппе, 100 процентов. Между Мбаппе и Эрлингом Холандом – тоже Мбаппе. Он потрясающий игрок, который делает все правильно в свои 24 года».

И Вини, и Мбаппе будут претендовать на получение «Золотого мяча» в этом году, хотя почти наверняка выбор будет сделан между Эрлингом Холандом и Лео Месси.

Atletico Madrid Boss Disagrees With Vinicius' Racism Comments | Soccer Laduma

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7 комментариев

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Dmitry Shaolin
Ответ Илья Мурашов
Виннисиус с Кубком Испании не претендент на ЗМ. Он несправедливо выше КДБ. Надеюсь, что после финала ЛЧ КДБ поднимется выше. Мбаппе тоже не претендент. Из трофеев - Лига 1. За финал ЧМ ЗМ не дадут (Месси в 2014 не дали). Выбор будет между Месси и Холандом. Пока фаворит Месси. Если Холанд не отличится в финале ЛЧ, то 100% получит Месси. На данный момент, Холанд провалил все важные встречи. Что в Кубке Англии, что в ЛЧ. Если забьет, то будет шанс. Хотя я считаю, что всё равно получит Месси. ЛЧ проводится каждый год, а ЧМ раз в 4 года. ЧМ престижнее и труднее, чем ЛЧ.
ЧМ постановочная и все это увидели.
+7
-2
+5
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ZA.RMA
Ответ vsh2vsh
За финал ЧМ ЗМ не дадут - Лука Модрич
Лука же еще выиграл ЛЧ, Суперкубок УЕФА
+4
0
+4
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Илья Мурашов
Виннисиус с Кубком Испании не претендент на ЗМ. Он несправедливо выше КДБ. Надеюсь, что после финала ЛЧ КДБ поднимется выше. Мбаппе тоже не претендент. Из трофеев - Лига 1. За финал ЧМ ЗМ не дадут (Месси в 2014 не дали). Выбор будет между Месси и Холандом. Пока фаворит Месси. Если Холанд не отличится в финале ЛЧ, то 100% получит Месси. На данный момент, Холанд провалил все важные встречи. Что в Кубке Англии, что в ЛЧ. Если забьет, то будет шанс. Хотя я считаю, что всё равно получит Месси. ЛЧ проводится каждый год, а ЧМ раз в 4 года. ЧМ престижнее и труднее, чем ЛЧ.
+4
-4
0
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Vitto
ЗМ - это шляпа, особенно, когда слились с ФИФА, потом хоть и разъединились, но так и остались поп-премией.
0
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Джамал Арипов
Ответ ZA.RMA
Лука же еще выиграл ЛЧ, Суперкубок УЕФА
За хорошую игру главное тянуть к победе тогда дать могут Модрич 2018 получил за это
0
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Илья Мурашов
Ответ Dmitry Shaolin
ЧМ постановочная и все это увидели.
Серьезно? Назови издания или экспертов, которые считают, что ЧМ постановочный. Или весь мир сговорился?
0
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