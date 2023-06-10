«Ньюкасл» и миланский «Интер» сделали Месси предложение о трансфере, сообщает журналист Альфредо Мартинес.

Но Лео, по данным корреспондента, даже не думал о переходе в эти клубы. После «ПСЖ» Месси рассматривал вариант с трансфером лишь в один клуб из Европы – «Барселону». Но красивого возвращения на «Камп Ноу» не случилось, в следующем сезоне аргентинец будет выступать в МЛС.

Мартинес не уточнил, были предложения от «Ньюкасла» и миланского «Интера» официальными или формальными. Ведь, как говорил сам Месси, от «Барсы» он получил лишь словесные обещания о трансфере, а официальное предложение своей легенде каталонцы так и не сделали.

Если «Ньюкасл» купили саудовцы, то «нерадзурри» могли привлечь Лионеля связью с Аргентиной: в клубе должность вице-президента занимает Хавьер Дзанетти, а в команде выступают партнеры Лео по сборной.

Любопытная деталь: в конце мая Дзанетти заявил, что «нерадзурри» не потянут трансфер Месси, и вообще, Хавьер хочет видеть своего соотечественника в «Барсе».

Как известно, в «Интер» Лео все же перешел, правда, не в миланский, а в американский. Как хорошо, что у футбольных чиновников богатая фантазия на названия клубов.