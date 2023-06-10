Помимо «Барсы», еще два европейских клуба сделали Месси предложение о трансфере. Причина отказа Лео очень проста
«Ньюкасл» и миланский «Интер» сделали Месси предложение о трансфере, сообщает журналист Альфредо Мартинес.
Но Лео, по данным корреспондента, даже не думал о переходе в эти клубы. После «ПСЖ» Месси рассматривал вариант с трансфером лишь в один клуб из Европы – «Барселону». Но красивого возвращения на «Камп Ноу» не случилось, в следующем сезоне аргентинец будет выступать в МЛС.
Мартинес не уточнил, были предложения от «Ньюкасла» и миланского «Интера» официальными или формальными. Ведь, как говорил сам Месси, от «Барсы» он получил лишь словесные обещания о трансфере, а официальное предложение своей легенде каталонцы так и не сделали.
Если «Ньюкасл» купили саудовцы, то «нерадзурри» могли привлечь Лионеля связью с Аргентиной: в клубе должность вице-президента занимает Хавьер Дзанетти, а в команде выступают партнеры Лео по сборной.
Любопытная деталь: в конце мая Дзанетти заявил, что «нерадзурри» не потянут трансфер Месси, и вообще, Хавьер хочет видеть своего соотечественника в «Барсе».
Как известно, в «Интер» Лео все же перешел, правда, не в миланский, а в американский. Как хорошо, что у футбольных чиновников богатая фантазия на названия клубов.
Понятно, что непроверенные новости о популярных спортсменах собирают много кликов, но толку от таких «постов» примерно 0.
Надеюсь, что подобные блоги исчезнут со спортса.
Ни на что не намекаю, но спустя 15 минут на этом посте было 44 плюса, 0 дизлайков и ни одного комментария…