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Безжалостная статистика. У английских клубов больше шансов выиграть еврокубок, чем у итальянских

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Так сложилось исторически.

Ресурс Transfermarkt проанализировал финалы трёх ведущих еврокубков УЕФА и пришел к неутешительному выводу: клубы Серии А лучше остальных прорываются через плей-офф до последнего матча, но очень часто проигрывают в них. Всего итальянские клубы появлялись в 47 финалах и проиграли 25 из них.

На втором месте клубы АПЛ, которые доходили до финальных игр 43 раза и только в 19 случаях потерпели поражение. Это точно хороший знак для «Сити», который в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встретится с миланским «Интером».

Самый лучший показатель у клубов испанской Ла Лиги: они 48 раз доходили до финала и побеждали в 32 случаях. Самые большие неудачники − представители французской Лиги 1: 12 финалов и 11 поражений.

Также в топ 10 попали команды из Шотландии, Бельгии и даже Сербии. Представитель последней страны «Црвена Звезда» побеждала в тогда еще Кубке европейских чемпионов сезона-1990/1991, а также проигрывала в финале Кубка УЕФА в сезоне-1978/1979. От Шотландии в финалах играли «Селтик», «Данди Юнайтед», «Абердин» и «Рейнджерс», а от Бельгии − «Брюгге» и «Стандард».

2 комментария

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C’mon,City💙🦈
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Адиль Канатов
ну это все из за ювентуса))) как раз у Интера хорошая статтстика каждый второй финал трофей.
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