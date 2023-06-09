Судьба вновь разлучила экс-звезд «Барселоны». Месси и Неймар два года вместе играли за «ПСЖ», но в следующем сезоне аргентинец будет выступать в МЛС, а бразилец останется в Париже, если руководство столичной команды не сможет продать игрока.

Ней по приглашению баскетболиста Джимми Батлера отправился в Майами на третий матч финальной серии плей-офф НБА. Во Флориде бразилец прокомментировал переход Лионеля в местный «Интер».

Оказывается, Неймар знал, какое решение примет его друг:

«Я знал, что Месси переходит в «Интер Майами». Лео один из моих лучших друзей, он ведь стал подарком, который преподнес мне футбол. Сперва у меня появилась возможность познакомиться с ним, затем поиграть вместе с ним, а потом мы стали друзьями. Поэтому я знал, что он приедет сюда (в Майами), мы с ним это обсуждали.

Я сказал, что ему понравится этот город и местный образ жизни. Возможность играть и жить здесь, в Майами, сделает его счастливым. Я уверен, что Лео изменит МЛС. Думаю, чемпионат станет намного популярнее. Так что нам всем нужно наблюдать за его игрой и наслаждаться ею, потому что, к сожалению, ничто не вечно. Видеть то, как он покидает Париж, было для меня грустно, но одновременно и радостно».

Месси и Неймар вместе выходили на поле 206 раз, выступая за «Барселону» и «ПСЖ». В общей сложности их дуэт забил 67 мячей. В Париже они дважды становились чемпионами страны, а с «блауграной» оформили требл в 2015 году.