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Н'Голо Канте и Карим Бензема в Саудовской Аравии вместе заработают больше, чем игроки 7 команд АПЛ

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Нголо Канте Нголо Канте
Карим Бензема Карим Бензема
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Футбол Футбол

Сообщается, что заработная плата новичков «Аль-Иттихад» Н’Голо Канте и Карима Бензема превысит совокупный доход игроков семи команд Премьер-лиги.

Легенда мадридского «Реала» Карим Бензема согласился присоединиться к саудовскому клубу в качестве свободного агента, подписав с клубом контракт на два года, по которому он будет получать на 172 млн фунтов за сезон.

По сообщению английского издания football.london, игрок «Челси» Н’Голо Канте собирается присоединиться к Кариму в «Аль-Иттихад». Утверждается, что Канте согласился на двухлетний контракт на сумму 86 млн фунтов в год.

Получается, что в общей сложности футболисты заработают 258 млн фунтов в Саудовской Аравии за сезон. Эта сумма больше, чем совокупный доход игроков «Бернли», «Брентфорда», «Брайтона», «Борнмута», «Фулхэма», «Лутон Тауна» и «Вулверхэмптона».

По данным Sportrac, «Бернли», «Брентфорд» и «Брайтон» ежегодно тратят на заработную плату 16,9 млн фунтов, 30 млн фунтов и 36,4 млн фунтов соответственно. Игроки «Борнмута» зарабатывают 43,8 млн фунтов. Игроки «Фулхэма» - 54 млн фунтов, а «Вулверхэмптона» — 63 млн фунтов. Согласно Salary Sport, недавно получивший повышение «Лутон» тратит всего 9,2 млн фунтов на заработную плату своих игроков.

В сумме получается 253,3 млн фунтов, что на 5 млн меньше, чем «Аль-Иттихад» собирается потратить на Н’Голо Канте и Карима Бензема в следующем сезоне.

2 комментария

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Tpy6kaMerlina
В каждой футбольной команде 25-30 футболистов, итого они вдвоём заработают больше чем ~200 футболистов.
Из рязряда сколько пенсий в контракте праймового Кокорина, или типа того что цена самого дорогого подарка Смолова (200 тыс евро из вчерашних СПОРТИВНЫХ новостей этого ресурса) это плюс минус зп рядового специалиста в крупном городе за карьеру
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Владимир Ли
Бабло побеждает всё! И почти всегда, к сожалению.
0
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