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Помните осьминога🐙 Пауля? Результат финала Лиги чемпионов предсказали с помощью корги🐶

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Пора деньги 💵 и бежать к букмекерам, «железобетонный» прогноз.

10 июня в субботу вечером в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

В преддверии встречи небезразличные и не лишенные массы свободного времени люди решили сделать прогноз на исход встречи с помощью пластиковых стаканчиков и... собаки породы корги.

Неожиданный результат, правда?

1 комментарий

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Муканов Арманбек
Помню перед началом плейофф этого сезона один парень предсказал победителя сбивая яйца.И вот он пока отгадал все исходы.Ждём трофей в Милане
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