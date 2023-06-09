Пора деньги 💵 и бежать к букмекерам, «железобетонный» прогноз.

10 июня в субботу вечером в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

В преддверии встречи небезразличные и не лишенные массы свободного времени люди решили сделать прогноз на исход встречи с помощью пластиковых стаканчиков и... собаки породы корги.

Неожиданный результат, правда?