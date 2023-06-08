Еще один эффект Месси, от которого не в восторге болельщики «Интер Майами»: цены на билеты выросли почти в 20 раз!😱😱😱
Почти 500 долларов за билет, серьезно??!!!
По информации Bleacherreport, самый дешевый билет на матч «Интер Майами» на 21 июля (отметим, что соглашение между клубом и игроком начнет действовать с 1 июля) до объявления о переходе аргентинца стоил весьма символические 29 долларов.
После новости о трансфере Месси цена подняла аж до 467 долларов - то есть выросла почти в 2 раза.
Еще один эффект Месси.
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