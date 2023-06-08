Почти 500 долларов за билет, серьезно??!!!

По информации Bleacherreport, самый дешевый билет на матч «Интер Майами» на 21 июля (отметим, что соглашение между клубом и игроком начнет действовать с 1 июля) до объявления о переходе аргентинца стоил весьма символические 29 долларов.

После новости о трансфере Месси цена подняла аж до 467 долларов - то есть выросла почти в 2 раза.

Еще один эффект Месси.