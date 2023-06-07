До финала Лиги чемпионов всего 3 дня: появились первые кадры с Олимпийского стадиона в Стамбуле😍😍😍
В субботу здесь пройдет главный матч клубного сезона.
Финал Лиги чемпионов состоится в субботу 10 июня Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
Ранее УЕФА обсуждал с Федерацией футбола Португалии возможность переноса финала в Лиссабон в связи с опасностью возможных беспорядков в Турции из-за президентских выборов, но в итоге решающий матч ЛЧ оставили Стамбулу.
Олимпийском стадионе имени Ататюрка был открыт в 2002 году и вмещает 80 500 зрителей.
На стадионе во всю идет подготовка к субботнему матчу между «Интером» и «Манчестер Сити».
Интер должен выйти в 14 человек в старте,что бы предотвратить неизбежное ! Либо удача 🍀 должна повернутся к Пепу задом 🍑