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До финала Лиги чемпионов всего 3 дня: появились первые кадры с Олимпийского стадиона в Стамбуле😍😍😍

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В субботу здесь пройдет главный матч клубного сезона.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу 10 июня Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Ранее УЕФА обсуждал с Федерацией футбола Португалии возможность переноса финала в Лиссабон в связи с опасностью возможных беспорядков в Турции из-за президентских выборов, но в итоге решающий матч ЛЧ оставили Стамбулу.

Олимпийском стадионе имени Ататюрка был открыт в 2002 году и вмещает 80 500 зрителей.

Место проведения финала Лиги чемпионов 2021: Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле - NOW TURKİYE | Исследуйте историю и культуру Турции с нами

На стадионе во всю идет подготовка к субботнему матчу между «Интером» и «Манчестер Сити».

5 комментариев

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Hella black
Подготовка Ататюрка к невероятному ТРЭБЛУ МанСити.
Интер должен выйти в 14 человек в старте,что бы предотвратить неизбежное ! Либо удача 🍀 должна повернутся к Пепу задом 🍑
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Артур Мкртычян
на этом стадионе происходили легендарные события. сити в далёком 69 году именно в Стамбуле сыграл свой первый матч в кубке чемпионов. а теперь здесь же выйдет, чтобы попытаться завоевать требл. и стать бессмертными легендами. соперник конечно не под стать. был бы кто-то равный по силам, было бы ещё лучше. если Сити выиграет эту лигу чемпионов и требл. их запомнят по этой игре с Реалом. а выиграть они могут. сити в такой ситуации, что проиграть только сами себе могут.
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