«Аль Хилаль» намерен объявить о подписании Лионеля Месси во вторник, 6 июня, сообщает Альберт Масноу.

По данным источников, клуб из Саудовской Аравии предлагает Лео около 1,2 миллиарда евро за 2 года – однако Месси еще не ответил, так как по-прежнему хочет в «Барселону» и ждет одобрения Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что у Месси есть 15 дней, и как только он согласится, «Аль-Хиляль» сразу же объявит о сделке. Саудовский клуб настроен серьезно: на их стороне уже все готово к большому объявлению.

Похоже, ждать осталось не долго – главный переход лета может быть оформлен уже ко вторнику.