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«Аль-Хилаль» определился с датой объявления Месси. Клуб уже готов и ждет решения игрока

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«Аль Хилаль» намерен объявить о подписании Лионеля Месси во вторник, 6 июня, сообщает Альберт Масноу.

По данным источников, клуб из Саудовской Аравии предлагает Лео около 1,2 миллиарда евро за 2 года – однако Месси еще не ответил, так как по-прежнему хочет в «Барселону» и ждет одобрения Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что у Месси есть 15 дней, и как только он согласится, «Аль-Хиляль» сразу же объявит о сделке. Саудовский клуб настроен серьезно: на их стороне уже все готово к большому объявлению.

Похоже, ждать осталось не долго – главный переход лета может быть оформлен уже ко вторнику.

Lionel Messi to Barcelona now depends on Frenkie de Jong request: Reports | Sports News,The Indian Express

5 комментариев

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кто-то
Я не понимаю, куда лезут клубы СА. Они же понимают, что всё равно не поднимут свою лигу даже, если у них будут играть Месси, Роналду. Тут скорее деньги в академии надо вкладывать, а не в игроков, которые через 2-3 года покинут клуб
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Rachid
Пусть арабы готовятся объявить, а Месси перейдёт в Барселону..!!..
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Таалайбек Утуров
Объявят о переходе в Барсу
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Ибраим Умаров
Ответ кто-то
Я не понимаю, куда лезут клубы СА. Они же понимают, что всё равно не поднимут свою лигу даже, если у них будут играть Месси, Роналду. Тут скорее деньги в академии надо вкладывать, а не в игроков, которые через 2-3 года покинут клуб
Согласен полностью Китай вроде тоже пытался но их правительство быстро очухались поняв что это просто деньги на ветер
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