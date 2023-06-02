Бывший арбитр Марк Хэлси призвал к дисквалификации Жозе Моуринью на шесть игр после инцидента с Энтони Тейлором.

Тренер «Ромы» ждал арбитра Тейлора на парковке стадиона после финала Лиги Европы между его командой и «Севильей», чтобы высказать свое недовольство судейством. Моуринью также назвал английского рефери «испанцем» на своей послематчевой пресс-конференции.

Тейлор выдал 14 желтых карточек на две команды, что является рекордом для финала Лиги Европы, назначил почти 30 минут добавленного времени, разрешил перебить пенальти Габриэля Монтьеля в серии 11-метровых после того, как вратарь «Ромы» Руй Патрисиу отразил первый удар. Все это не понравилось Моуринью. Он также посчитал, что Эрик Ламела из «Севильи» должен был быть удален с поля еще до серии пенальти.

В своей колонке с The Sun Хэлси решительно осудил поведение Жозе:

«Послематчевые действия тренера «Ромы» Моуринью, который подкараулил рефери Тейлора и других официальных лиц матча, были неуместны, а его оскорбления были еще хуже. Я никогда не видел такого ужасного поведения со стороны тренера по отношению к арбитру.

«В УЕФА должны принять самые решительные меры: Моуринью, а также «Рома» и «Севилья» должны быть привлечены к ответственности за их ужасное поведение и неспособность контролировать своих игроков».

«Я бы отнял у «Севильи» и «Ромы» по три очка в следующем сезоне в европейских компаниях. И я бы также дисквалифицировал Моуринью на шесть игр из-за его неприемлемого поведения».