Португальский журналист Адриано Силва Мартинс заявил, что девушке Криштиану Роналду Джорджине Родригес не нравится жить в Саудовской Аравии.

Мартинс сообщил об этом после того, как пятикратный обладатель Золотого мяча подтвердил, что в следующем сезоне он продолжит выступать за «Аль-Наср».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут в Эр-Рияде вместе со своими пятью детьми с января. Легенда «Реала» заключил с «Аль-Наср» контракт на два с половиной года.

Несмотря на то, что Криштиану Роналду забил 14 голов в 19 матчах за новую команду, он не смог помочь им выиграть трофеи. Ходили слухи о возвращении португальца в Европу: в «Ньюкасл» или в «Баварию».

Однако 1 июня Криштиану заявил, что счастлив в Саудовской профессиональной лиге:

«Я очень счастлив. Я хочу остаться здесь и так и сделаю… Я хотел выиграть в этом году трофеи, но не получилось. Я уверен в команде и настроен позитивно перед следующим сезоном».

«Моя семья счастлива здесь, мы довольны школой, а прогресс страны значительно улучшает жизнь местных жителей».

Несмотря на заверения Криштиану, журналист телепрограммы Noite das Estrelas на CMTV считают, что Джорджина Родригес не хочет возвращаться в Саудовскую Аравию. Испанская модель в настоящее время находится в Европе.

Телеведущая Тереза Гильерме пошутила:

«А это с Джорджиной или без Джорджины? Я сомневаюсь, что она долго продержится, усилий она не прилагает, ей здесь не нравится».

Сама Джорджина никак не комментировала эти высказывания.