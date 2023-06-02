9 комментариев

Стоп-слово.

Криштиану Роналду завершил сезон в «Аль-Насре» с травмой. В заключительном туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счетом 3:0, но 38-летний португалец не попал в заявку на матч из-за повреждения.

Зато у Криша освободилось время для интервью местному телевидению. В одном из вопросов журналистка попросила португальца сказать несколько слов для тех, кто размышляет над переходом в лигу Саудовской Аравии.

«Если они приедут сюда - большие игроки, большие имена, молодые игроки, «старые» (в этом моменте Роналду состроил гримасу и нарисовал в воздухе кавычки) игроки, то добро пожаловать, потому что это позволит лиге развиваться».