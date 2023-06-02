Гаспачо
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Роналду очень не любит слово «старый»: в интервью саудовскому телевидению португалец явно подчеркнул это🤬

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Футбол Футбол

Стоп-слово.

Криштиану Роналду завершил сезон в «Аль-Насре» с травмой. В заключительном туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счетом 3:0, но 38-летний португалец не попал в заявку на матч из-за повреждения.

Зато у Криша освободилось время для интервью местному телевидению. В одном из вопросов журналистка попросила португальца сказать несколько слов для тех, кто размышляет над переходом в лигу Саудовской Аравии.

«Если они приедут сюда - большие игроки, большие имена, молодые игроки, «старые» (в этом моменте Роналду состроил гримасу и нарисовал в воздухе кавычки) игроки, то добро пожаловать, потому что это позволит лиге развиваться».

9 комментариев

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PkA46
Ему стало неловко, глядя не седину девушки...
+4
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BillShen
Просто так молодые игроки в чемпионат Саудовской Аравии не поедут. Было миллион проектов чемпов в которые футболисты приезжали доигрывать - Казахстан (с Титовым/Тихоновым/Аршавиным/Вагнером), Китай, МЛС, люди доигрывали в Австралии, играли в Катаре и теперь в Аравии - нигде и никуда не поехала молодежь после стариков. Молодые скорее поедут играть в ту же Португалию или Бельгию чем в Аравию - ибо конкурентные чемпы.
+2
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Kanonir152
Значит ли это, что ему не нравится слово "Старый"? На мой взгляд, нет. Смайлик в заголовке тоже лишний.
+1
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Beloded2007
Черчесов улыбнулся
+1
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Уся Ваткин
Не старый, но пожилой
+1
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Северный болельщик
Надо говорить олдскульный, а не старый!
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Владимир Ли
Ответ BillShen
Просто так молодые игроки в чемпионат Саудовской Аравии не поедут. Было миллион проектов чемпов в которые футболисты приезжали доигрывать - Казахстан (с Титовым/Тихоновым/Аршавиным/Вагнером), Китай, МЛС, люди доигрывали в Австралии, играли в Катаре и теперь в Аравии - нигде и никуда не поехала молодежь после стариков. Молодые скорее поедут играть в ту же Португалию или Бельгию чем в Аравию - ибо конкурентные чемпы.
Просто так не поедут. А за очень большие деньги запросто. Вот Оскар до сих пор в Китае играет.
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