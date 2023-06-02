Лео все еще может уехать в МЛС.

В четверг стало известно, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси точно покинет парижский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Diario Sport, американский клуб предложил 35-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 50 миллионов евро в год.

Предложение клуба МЛС не так выгодно в финансовом плане, как контракт от саудовского «Аль-Хилаля», но «Интеру» может помочь тот факт, что у Лионеля есть дом в Майами, и, следовательно, его адаптация в Америке прошла бы проще.

Отмечается, что не исключен вариант с переходом Месси в «Барселону» на правах аренды из «Интера», но переговоров между клубами по этой теме еще не было.

И вчера же, вскоре после новости об уходе Месси из «ПСЖ», клуб МЛС сообщил об увольнении главного тренера команды - экс-защитника «МЮ» и «Эвертона» Фила Невилла.

Возможно, это часть работы по переходу аргентинца и клуб хочет иметь более именитого тренера для лучшего футболиста мира, но и спортивные причины у отставки были - в Восточной конференции «Интер Майами» набрал лишь 15 очков в 15 матчах.