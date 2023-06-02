Но заканчивать пока не планирует.

«Однозначно - карьеру я закончу в лиссабонском «Спортинге». Я должен отдать им должное, даже если это будет всего один сезон.

Лиссабонский клуб дал мне шанс, хотя никто не видел во мне чего-то особенного. Я люблю все мои бывшие команды за то, что они сделали для меня, но первый шаг наиболее важен, без «Спортинга» я, вероятно, работал бы в «Макдоналдсе».

Потому что «Макдональдс» — это место, где мне помогали с едой, когда у меня были проблемы и мне было нечего есть. Я всегда буду благодарен».

С 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с 2009 по 2018 году играл за «Реал Мадрид», с 2018 по 2021 год - за туринский «Ювентус», с 2021-го - вновь за «Манчестер Юнайтед», а затем переехал в Саудовскую Аравию, где играет за местный «Аль Наср».

До перехода в «МЮ» Криштиану выступал выступал у себя на родине за «Андоринья», «Насьонал» и «Спортинг» - в составе лиссабонцев забил 3 гола в 25 матчах.