Название весьма говорящее.

В последних числах мая на канале BBC One вышел часовой документальный фильм «Лионель Месси: Судьба». Заглавным кадром документалки стала знаменитая цитата Диего Марадоны.

Основную часть хронометража составляют кадры с ЧМ в Катаре, где за Лео на протяжении всего турнира следили несколько отдельных камер.

Все это сопровождается комментариями многочисленных экспертов, среди которых есть и Гарри Линекер.

Фильм доступен в BBC iPlayer.