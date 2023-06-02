«Lionel Messi: Destiny». BBC выпустили фильм посвященный победе Месси на чемпионате мира🏆
Название весьма говорящее.
В последних числах мая на канале BBC One вышел часовой документальный фильм «Лионель Месси: Судьба». Заглавным кадром документалки стала знаменитая цитата Диего Марадоны.
Основную часть хронометража составляют кадры с ЧМ в Катаре, где за Лео на протяжении всего турнира следили несколько отдельных камер.
Все это сопровождается комментариями многочисленных экспертов, среди которых есть и Гарри Линекер.
Фильм доступен в BBC iPlayer.
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