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«Lionel Messi: Destiny». BBC выпустили фильм посвященный победе Месси на чемпионате мира🏆

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Название весьма говорящее.

В последних числах мая на канале BBC One вышел часовой документальный фильм «Лионель Месси: Судьба». Заглавным кадром документалки стала знаменитая цитата Диего Марадоны.

Основную часть хронометража составляют кадры с ЧМ в Катаре, где за Лео на протяжении всего турнира следили несколько отдельных камер.

Все это сопровождается комментариями многочисленных экспертов, среди которых есть и Гарри Линекер.

Фильм доступен в BBC iPlayer.

4 комментария

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Skotinas
Ответ Real_v_dushe
Лучше бы назвали «Lionel Messi: PR product»
Лучше бы ты назвался желчью!
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LiNE LiNE
Ответ Real_v_dushe
Лучше бы назвали «Lionel Messi: PR product»
В душе ты 🤡
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Игорь Климов
Гениальный футболист и отличный человек Лео Месси!
0
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