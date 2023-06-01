Для португальца нашли дело поважнее.

Криштиану Роналду не сыграл за «Аль-Наср» в последнем матче сезона. 38-летний португалец не попал в заявку – ни в стартовый состав, ни в запас.

Команда Роналду «Аль-Наср» легко победил «Аль-Фатех» 3:0, а сам Роналду в это время давал интервью местному телевидению о своем первом сезоне в саудовской лиге и жизни в Саудовской Аравии.

Команда 38-летнего португальца ранее уже потеряла шансы на чемпионство и обеспечила себе второе место в таблице. Чемпионом стал «Аль-Иттихад».

Криштиану забил 14 мячей за 16 игр в лиге.