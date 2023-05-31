Гаспачо
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«Мы не говорим о Месси дома». Сестра Криштиану Роналду объяснила, почему семье запрещено упоминать аргентинца

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Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру в свое время объяснила, почему дома они не говорят о Лионеле Месси.

«Мы не говорим о Месси дома. Криштиану знает, что за дверью постоянный шум из-за их соперничества, но когда он приходит домой, то он защищен. Именно здесь он перезаряжает все свои батарейки», – цитирует Катю Goal.

Соперничество Роналду и Месси стало одним из величайших в футболе. Оно достигло апогея, когда Криштиану Роналду играл за «Реал Мадрид», а аргентинский нападающий был в «Барселоне». Поскольку эти два клуба также были вечными противниками, соперничество между Роналду и Месси приковывало еще больше взглядов.

8 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
Неужели и в его доме считают Месси лучшим,что он не хочет что бы о нем говорили
+7
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Rule1
Даже дома у Рыгалдыча понимают что Месси на много круче 😅🤣
+4
-1
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Илья Мурашов
Значит, Роналду задевает упоминание о Месси. Теперь понятно, почему он так отреагировал, когда в СА болельщики скандировали имя Месси.
+3
0
+3
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Kanonir152
Сейчас за дверью тишина
+3
-1
+2
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Nate
После 18.12.2022 все разговоры "за дверью" потеряли всякий смысл
+2
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АРХАТ
А так же запрещены слова начинающиеся на Mes (или Mez), чтобы Рона не трясло)
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Игорь Климов
После эпичной победы сборной Аргентины и Лео Месси на ЧМ, многие фанаты Кринжа7 и его родственники не могут спокойно жить, и после этого уже придумали, что ЧМ это не главный турнир, и для них стало главным - это количество подписчиков в инстаграм, и всевозможные клубные турниры, вплоть до Кубка Ауди)
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