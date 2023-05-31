8 комментариев

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру в свое время объяснила, почему дома они не говорят о Лионеле Месси.

«Мы не говорим о Месси дома. Криштиану знает, что за дверью постоянный шум из-за их соперничества, но когда он приходит домой, то он защищен. Именно здесь он перезаряжает все свои батарейки», – цитирует Катю Goal.

Соперничество Роналду и Месси стало одним из величайших в футболе. Оно достигло апогея, когда Криштиану Роналду играл за «Реал Мадрид», а аргентинский нападающий был в «Барселоне». Поскольку эти два клуба также были вечными противниками, соперничество между Роналду и Месси приковывало еще больше взглядов.