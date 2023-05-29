Гаспачо
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Месси хочет в кратчайшие сроки решить, где продолжит карьеру. При этом пока Лео не рассматривает вариант с возвращением в «Барсу»

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Месси вновь оформил чемпионство с «ПСЖ» и готов подумать о своем будущем. Летом у игрока заканчивается контракт со столичной командой.

Ранее отец аргентинца говорил, что его сын дождется окончания сезона, а затем решит, где продолжит карьеру. Похоже, Лионель устал ждать.

Месси хочет в ближайшее время принять решение о своем будущем, сообщают Фернандо Поло из Mundo Deportivo и Жерар Ромеро.

Ромеро отмечает, что эта информация исходит от окружения игрока. Инсайдер предполагает, что таким образом Лео пытается оказать давление на Ла Лигу.

По информации Ромеро, на данный момент Месси не рассматривает вариант с возвращением в «Барсу». Фернандо Поло добавляет, что пока у аргентинца на руках нет конкретного предложения от «блауграны». Кроме того, у нападающего нет уверенности в том, что каталонцы смогут осуществить трансфер.

Пока у Лео есть предложения от саудовского «Аль-Хилаля» и еще нескольких клубов. При этом Хави открыто говорит о том, что хочет видеть аргентинца в «Барселоне».

Похоже, «блаугране» необходимо действовать оперативнее.

5 комментариев

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джам
барса
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Александр Опёнышев
Вернуться, чтобы по-человечески уйти через год, не более того
Велик шанс, что поломает то, что хотя бы сейчас через раз работает
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svaz
Ответ Павел Светчиков
В Сити пусть идёт помогать Холанду
Пеп его сразу не подписал , а сейчас вообще не станет, он не будет ломать свою команду из-за одного игрока, который будет прессинговать по желанию. У Пепа рабочая команда, где даже звезды пахают.
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