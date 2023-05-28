Те 6:1 до сих пор в нашей памяти.

Жозеп Мария Бартомеу, экс-президент «Барселоны» и одна из самых противоречивых фигур в истории клуба, дал интервью Mundo Deportivo, где рассказал о поведении Нассера Аль-Хелайфи во время легендарного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 16/17.

«Лучшая атмосфера на «Камп Ноу» была во время камбэка против «ПСЖ» со счетом 6:1. Аль-Хелайфи [президент ПСЖ] был счастлив после гола Кавани и при счете 3:1 решил спуститься в раздевалку, чтобы отпраздновать это. Это был отвратительный поступок, Клюйверт последовал за ним. После этого они пропустили 3 гола за 5 минут».

Наверняка вы помните, как проходил тот самый матч, но на всякий случай напомним последовательность событий.

Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижской команды. Ответная игра на «Камп Ноу» развивалась драматично: к 88-й минуте счет был 3:1 в пользу каталонцев, но Неймар вернул им надежду, забив четвертый гол, а через еще 4 минуты реализовав пенальти. Однако такой счет все равно не устраивал «Барсу», так как до сих пор действовало правило выездного гола, а Кавани заколотил мяч на 62-й минуте. На последних секундах Серджи Роберто совершил невероятное, забив с ассиста Неймара, и вывел «блауграну» в четвертьфинал.

В тот день каталонцы совершили один из величайших камбэков, но в 1/4 они все же уступили «Ювентусу» с общим счетом 0:3.