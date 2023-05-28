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Беллингем покидает «Дортмунд». Прибыл на клубную базу на переговоры, раздал подарки игрокам и персоналу

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Готовится к переезду в Испанию?

Сегодня Джуд Беллингем, который вчера остался на скамейке запасных в матче «Дортмунда» и «Майнца», который должен был стать потенциально чемпионским, прибыл на тренировочную базу клуба.

По данным Ruhr Nachrichten, англичанин приехал ради переговоров с управляющим директором Хансом-Йоахимом Ватце, а также для раздачи прощальных подарков игрокам и персоналу.

Мама Джуда написала специальное сообщение для персонала, в котором передала им «спасибо за все».

Ожидается, что летом 19-летний игрок станет футболистом «Мадрида». Его трансфер оценивается в 100 млн евро.

В 132 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах игрок забил 24 гола и отдал 25 голевых передач.

6 комментариев

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Gloxinia
Почему он сидел на скамейке?
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Никита Самарин
Мадрид ждёт 🧐
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Купидон в Подгузнике
Большая потеря, именно его не хватало вчера. Надеюсь летом найдут замену
+1
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Ummash
Удачи тебе на новом клубе
+1
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Igor Ivanov
Ответ Gloxinia
Почему он сидел на скамейке?
Как комментатор сказал на трансляции - вероятно, чтоб "не сломать" его перед продажей.
+1
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people people
Правильно делает. Беги от лузеров и неудачников
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