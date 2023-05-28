Готовится к переезду в Испанию?

Сегодня Джуд Беллингем, который вчера остался на скамейке запасных в матче «Дортмунда» и «Майнца», который должен был стать потенциально чемпионским, прибыл на тренировочную базу клуба.

По данным Ruhr Nachrichten, англичанин приехал ради переговоров с управляющим директором Хансом-Йоахимом Ватце, а также для раздачи прощальных подарков игрокам и персоналу.

Мама Джуда написала специальное сообщение для персонала, в котором передала им «спасибо за все».

Ожидается, что летом 19-летний игрок станет футболистом «Мадрида». Его трансфер оценивается в 100 млн евро.

В 132 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах игрок забил 24 гола и отдал 25 голевых передач.