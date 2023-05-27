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📹Перед матчем «Дортмунда» пожарные унесли с поля пчел. Серьезно ослабили местных «шмелей»?

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Неприятная ситуация.

Как известно, пчелы − близкие родственники шмелей. Именно такое прозвище («шмели») получил «Дортмунд» и его болельщики.

Перед финальным матчем сезона-2022/2023 между «Дортмундом» и «Майнцем» произошла неприятная ситуация. Эксперты Sky Germany должны были выйти в эфир с кромки поля перед началом игры, но заметили, что осветительную мачту облюбовали пчелы. Пришлось вызывать пожарных, которые надели защитные костюмы и вынесли нежелательных гостей подальше от людей.

Сперва болельщики в комментариях подумали, что для них присутствие пчел, это хороший знак, однако матч показал, что они ошибались. «Дортмунд» проигрывал 0:2, героически сравнял в добавленное ко второму тайму время, но этого не хватило для чемпионства: «Бавария» одержала победу над «Кельном» 2:1 и оказалась выше по разнице мячей.

Предматчевое происшествие превратилось из положительного знака в отрицательный.

− Если это не в какой-то степени знак, то я тогда не знаю, что это.

− Да, но символично для чего?

− «Брентфорд» выиграет Бундеслигу.

− Бедные пчелы, они даже в клубных цветах. 260 предыдущих поколений (плюс/минус) не видели, чтобы их клуб стал чемпионом.

1 комментарий

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Yen Bedder
К 20 минуте матча, когда они пропустили гол в своих лучших традициях и не забили пенальти через три минуты, хотелось просто истерично смеяться
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