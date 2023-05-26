Пеп говорит.

Пеп Гвардиола считает, что Ла Лига должна учиться у АПЛ, принимая строгие меры по борьбе с расизмом.

«Ла Лига должна учиться у АПЛ. Здесь все очень строго. Они знают, что нужно делать. Эта проблема повсюду... люди думают, что они лучше соседей, лучше других.

Это актуально для всех поколений во всем мире. Наши предки произошли из мигрантов, войн, диктаторов и должны двигаться дальше в страны. Создавайте там семьи и возвращаетесь туда, где вы родились.

Проблема в том, что расизм везде. Не только для пола, но и для цвета кожи. Кто-то полагает, что его язык лучше другого, его страна лучше другой. Мы должны принять разнообразие как человеческое начало, но сейчас мы далеки от этого. Надеюсь, что в Испании все станет лучше, но я не оптимистичен.

Многие чернокожие люди выступают, защищая то, что они не должны защищать. Надеюсь, правосудие исправит это», - заявил наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола.