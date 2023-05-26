10 комментариев

Игра есть, а названия — нет.

«Реал Мадрид» и «Барселона» сейчас переживают не лучший период в отношениях, в том числе из-за дела Негрейры, но они все равно продолжают быть партнерами в некоторых вопросах. Один из них — спор с Ла Лигой о том, могут ли они использовать бренд «El Clasico» для маркетинговых кампаний и рекламы.

Как оказалось, нет.

Сегодня испанское ведомство по патентам и товарным знакам отклонило запрос «Реала» и «Барселоны», сообщает Relevo.

Такое решение было вынесено из-за «риска путаницы», так как у лиги уже есть патент на очень похожее название — «ElClásico».

«Риск путаницы включает в себя риск ассоциации ранее зарегистрированным товарным знаком. После оценки сходства между знаками, репутации ранее зарегистрированного знака и затрагиваемых областей применения мы считаем, что использование запрошенного знака может создать связь в сознании потребителя с существующим брендом», — говорится в решении ведомства.

Эта решение важнее, чем кажется, потому что оно полностью лишает клубы возможности использовать бренд, имеющий огромное коммерческое значение во всем мире. Каждый раз, когда проводится матч «Реал Мадрид» — «Барселона», по всему миру организуются мероприятия, запускаются имиджевые кампании, и от узнаваемости их бренда зависит продажа телевизионных прав на всех рынках. Однако отныне только Ла Лига имеет право использовать слово класико для рекламы противостояния этих двух команд.

Теперь у «Реала» и «Барселоны» есть один месяц на обжалование этого решения. Если они снова получат отказ, то они могут подать в суд, чтобы получить контроль над одним из самых значимых брендов во всем испанском футболе.