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«Так и должен поступать капитан». Красивый поступок Роналду в Саудовской Аравии💪🏻💪🏻💪🏻

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Достойный поступок.

Криштиану Роналду поразил ворота «Аль-Шабаба» в недавнем матче чемпионате Саудовской Аравии. Его команда выиграла со счетом 3:2, хотя по ходу первого тайма уступала 0:2.

38-летний португалец отметился голами в 3 из 4 последних матчей. Всего у него 14 результативных ударов за 15 игр в лиге.

А в сети тем временем завирусилось видео, на котором Роналду поступает как истинный капитан команды - португалец лишь карем глаза заметил, что один из соперников «прессингует» партнера Роналду за пределами поля, и тут же отправился на выручку.

6 комментариев

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Карл-Хайнц Кёрбель
Уважуха
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Дженнифер Коннелли
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Ответ Игорь Климов
А как же самокат?
хочешь по больше минусов срубить?
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CrRonForever
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Умница!
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Decard Show
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Как же велик Криштиану
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Decard Show
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Если Португалец7 станет муслимом то станет как Акийол Мустафа!!!Ведь его книга это огромный вклад в доказательство того, что иудаизм и христианство – не враги мусульман, а, скорее, неотъемлемые части исламской религиозной системы!!!!
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