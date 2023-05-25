Достойный поступок.

Криштиану Роналду поразил ворота «Аль-Шабаба» в недавнем матче чемпионате Саудовской Аравии. Его команда выиграла со счетом 3:2, хотя по ходу первого тайма уступала 0:2.

38-летний португалец отметился голами в 3 из 4 последних матчей. Всего у него 14 результативных ударов за 15 игр в лиге.

А в сети тем временем завирусилось видео, на котором Роналду поступает как истинный капитан команды - португалец лишь карем глаза заметил, что один из соперников «прессингует» партнера Роналду за пределами поля, и тут же отправился на выручку.