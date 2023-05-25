41 комментарий

Без учета чемпионата мира, шансы у Лео на главный персональный приз невелики.

У Эрлинга Холанда, впрочем, впереди еще финал Лиги чемпионов, и если норвежец приведет «Сити» к «ушастому» кубку, с его статистикой «Золотой мяч» должен будет достаться ему.

А вот если «Сити» проиграет, то вряд ли кто-то усомнится в том, что Месси отдадут «Золотой мяч» в честь победы на ЧМ.

А вы кому бы отдали «Золотой мяч» прямо сейчас? Ответы оставляйте в комментариях.