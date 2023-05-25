41 комментарий

Борьба за «Золотой мяч» по чистой статистике этого сезона: Холанд безоговорочный фаворит, а Месси - лишь 5-й 🔥🔥🔥
Без учета чемпионата мира, шансы у Лео на главный персональный приз невелики.
У Эрлинга Холанда, впрочем, впереди еще финал Лиги чемпионов, и если норвежец приведет «Сити» к «ушастому» кубку, с его статистикой «Золотой мяч» должен будет достаться ему.
А вот если «Сити» проиграет, то вряд ли кто-то усомнится в том, что Месси отдадут «Золотой мяч» в честь победы на ЧМ.
А вы кому бы отдали «Золотой мяч» прямо сейчас? Ответы оставляйте в комментариях.
51 гол
26 ассистов
Ла Лига + Кубок Испании + Суперкубок Испании
Лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги
Золотая бутса
Хейтеры:"Кому нужен клубный сезон, ЧМ - главный турнир в футболе, достижения за сборную должны ценится больше"
Месси в сезоне 22/23:
Победитель ЧМ
МВП ЧМ
7+3 на ЧМ,
5 раз лучший игрок матча на ЧМ.
Забивал гол и признавался лучшим игроком матча во всех матчах плей-офф
16+5 за сборную в сезоне
Хейтеры:" ЧМ - фигня, Холанд заслуживает ЗМ за клубный сезон"
И это лицемерие продолжается уже очень много лет. Недавно перечитывал старые комментарий с 2011 года. Как думаете, за что можно был хейтить Лео в 2011? Вроде выиграл Ла Лигу и ЛЧ, устраивал крутые индивидуальные перфомансы. Но нет, его хейтили, и хейтили за то, что он не выиграл Кубок Америки в том году. В том году Кубок Америки для хейтеров был главным турниром, а в 2021, когда Лео выиграл Копу, для них он уже стал второсортным турниром)
Самое главное - он не выглядит лучшим даже в Сити, не то что в остальном мире.
Я бы номинировал Де Брюйне. Рыжий - просто потрясающий футболист. Но есть Но: Бельгия, скажем так, невыразительно сыграла на ЧМ в Катаре. А этот турнир к учету грядущему ЗМ видимо идет.
Месси. Если действительно ЧМ-2022 в зачет идет, то Лионель его заберет, несмотря на провал в Лиге чемпионов.
Лично мои симпатии: Месси/Де Брюйне. Есть ощущение, что для Месси это точно последний Золотой Мяч. И боюсь, что для КДБ это первый и последний шанс взять приз. Так как лучше чем сейчас ни он, ни Сити уже не сыграют. Сейчас - совершенство.
Не говорю о том, что именно Месси должен забрать ЗМ, просто не понимаю смысла в посте.
Месси в 35 🐐:
1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" лучший
игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "ОСКАР Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️
13. Наград "Ballon D’OR" (скоро.....
Это всё в 35 🥶!!!
Лео лучше чем всех. Он ещё заслуживает ЗМ, Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏