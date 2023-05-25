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Борьба за «Золотой мяч» по чистой статистике этого сезона: Холанд безоговорочный фаворит, а Месси - лишь 5-й 🔥🔥🔥

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Без учета чемпионата мира, шансы у Лео на главный персональный приз невелики.

У Эрлинга Холанда, впрочем, впереди еще финал Лиги чемпионов, и если норвежец приведет «Сити» к «ушастому» кубку, с его статистикой «Золотой мяч» должен будет достаться ему.

А вот если «Сити» проиграет, то вряд ли кто-то усомнится в том, что Месси отдадут «Золотой мяч» в честь победы на ЧМ.

А вы кому бы отдали «Золотой мяч» прямо сейчас? Ответы оставляйте в комментариях.

41 комментарий

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VERBLYUD
Не знал, что ЗМ вручают за клубную статистку. Тогда где мячи Месси за 2018, 2017 и 2013? В тех сезонах он был абсолютно лучшим по статистике за клуб.
+29
-7
+22
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VERBLYUD
Месси в 2018:
51 гол
26 ассистов
Ла Лига + Кубок Испании + Суперкубок Испании
Лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги
Золотая бутса

Хейтеры:"Кому нужен клубный сезон, ЧМ - главный турнир в футболе, достижения за сборную должны ценится больше"

Месси в сезоне 22/23:
Победитель ЧМ
МВП ЧМ
7+3 на ЧМ,
5 раз лучший игрок матча на ЧМ.
Забивал гол и признавался лучшим игроком матча во всех матчах плей-офф
16+5 за сборную в сезоне

Хейтеры:" ЧМ - фигня, Холанд заслуживает ЗМ за клубный сезон"

И это лицемерие продолжается уже очень много лет. Недавно перечитывал старые комментарий с 2011 года. Как думаете, за что можно был хейтить Лео в 2011? Вроде выиграл Ла Лигу и ЛЧ, устраивал крутые индивидуальные перфомансы. Но нет, его хейтили, и хейтили за то, что он не выиграл Кубок Америки в том году. В том году Кубок Америки для хейтеров был главным турниром, а в 2021, когда Лео выиграл Копу, для них он уже стал второсортным турниром)
+29
-10
+19
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SoKwangHun
Ответ Али Османов
Месси должен получить зм
Только Лео Месси - Золотой Мяч.
+11
-4
+7
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VERBLYUD
Ответ KarmaK
Холланд заберет
Холанду очень рано получать ЗМ. Ему нужно подтянуть некоторые моменты в своей игре
+7
-1
+6
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Али Османов
Месси должен получить зм
+13
-7
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Безымянный болельщик
При всей моей симпатии к Холанду, Сити, норвежец не наиграл на Золотой мяч пока.
Самое главное - он не выглядит лучшим даже в Сити, не то что в остальном мире.
Я бы номинировал Де Брюйне. Рыжий - просто потрясающий футболист. Но есть Но: Бельгия, скажем так, невыразительно сыграла на ЧМ в Катаре. А этот турнир к учету грядущему ЗМ видимо идет.
Месси. Если действительно ЧМ-2022 в зачет идет, то Лионель его заберет, несмотря на провал в Лиге чемпионов.
Лично мои симпатии: Месси/Де Брюйне. Есть ощущение, что для Месси это точно последний Золотой Мяч. И боюсь, что для КДБ это первый и последний шанс взять приз. Так как лучше чем сейчас ни он, ни Сити уже не сыграют. Сейчас - совершенство.
+9
-3
+6
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Kanonir152
При всем уважении, фраза "Без учета чемпионата мира, шансы у Лео на главный персональный приз невелики" для параллельной вселенной. Чемпионат мира был, победа Аргентины была, вы это никак не выбросите.
Не говорю о том, что именно Месси должен забрать ЗМ, просто не понимаю смысла в посте.
+6
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+6
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LEO30_10
Ответ VERBLYUD
Месси в 2018: 51 гол 26 ассистов Ла Лига + Кубок Испании + Суперкубок Испании Лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги Золотая бутса Хейтеры:"Кому нужен клубный сезон, ЧМ - главный турнир в футболе, достижения за сборную должны ценится больше" Месси в сезоне 22/23: Победитель ЧМ МВП ЧМ 7+3 на ЧМ, 5 раз лучший игрок матча на ЧМ. Забивал гол и признавался лучшим игроком матча во всех матчах плей-офф 16+5 за сборную в сезоне Хейтеры:" ЧМ - фигня, Холанд заслуживает ЗМ за клубный сезон" И это лицемерие продолжается уже очень много лет. Недавно перечитывал старые комментарий с 2011 года. Как думаете, за что можно был хейтить Лео в 2011? Вроде выиграл Ла Лигу и ЛЧ, устраивал крутые индивидуальные перфомансы. Но нет, его хейтили, и хейтили за то, что он не выиграл Кубок Америки в том году. В том году Кубок Америки для хейтеров был главным турниром, а в 2021, когда Лео выиграл Копу, для них он уже стал второсортным турниром)
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучшим игроком Серии А 😅.

Месси в 35 🐐:

1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" лучший
игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "ОСКАР Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️

13. Наград "Ballon D’OR" (скоро.....

Это всё в 35 🥶!!!

Лео лучше чем всех. Он ещё заслуживает ЗМ, Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
+8
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LEO30_10
Mr. Balloon D’OR = Leo Messi🌍🐐
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olimbek
А Количества матчей никто учитывать не будет, да?
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Терминатор///Айлбибекович
ЧМ перевесит любые клубные достижения.Лео явный фаворит в борьбе за ЗМ.Причем Заслужено.
+3
0
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Игорь Климов
Ответ Алекс 80
Сити берëт ЛЧ- Холланд ЗМ. Соответственно при поражении в финале- пешеход Месси получит за ЧМ. И это его последний будет
ЧМ >>> ЛЧ.
+3
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Игорь Климов
Ответ KarmaK
Холланд заберет
Только Золотую Бутсу.
+6
-4
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Игорь Климов
Ответ Syndycate
Еще вспомни ЛЧ 2015 года, речь про этот сезон, какие Кубки Америки и Финалиссима?
Финалиссима была 1 июня 2022 года.
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Джонни-массажист
Человек с шикарной статистикой и Кубком мира ,да ещё и лучший игрок ЧМ...Выиграл Кубок Америки и даже в очной встрече чемпионов Европы и Америки на Кубке фенеалиссима год назад Аргентина выиграла 3-0 благодаря ассистам Месси. Весь мир следил за его игрой весь этот год.......Господа, вы о чём????
+4
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Viktor_SV
Холланд и Мбаппе будут разыгрывать ЗМ в следующие 10 лет.
+3
-1
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kucerov664@gmail.com
Ответ Игорь Климов
Финалиссима была 1 июня 2022 года.
Он наверное нарезок на ютубе не увидел, вот и подумал 🤣🤣🤣
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10ztv
Ответ Traxyla
С того времени уже сделали изменения в пересчете результатов . Справедливости ради стоит отметить что не правильно из за одного ЧМ присуждать ЗМ. в 2018 после чемпионства Франции по вашей логике должен был получить Мбаппе . Тоже было 44 г+п и ЧМ
только с аргентиной тяжелее выйграть чм, чем с францией 2018 с кучей звёзд. Да и стата у месси лучше, чем у мбаппе в 2018 на чм
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Игорь Климов
Ответ KarmaK
ххпхаахахаах даже винисиус больше заслужил
Винисиус пока только заслужил Красную карточку.
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Али Османов
Ответ Алекс 80
Сити берëт ЛЧ- Холланд ЗМ. Соответственно при поражении в финале- пешеход Месси получит за ЧМ. И это его последний будет
У тебя подгорело
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Traxyla
Ответ VERBLYUD
Не знал, что ЗМ вручают за клубную статистку. Тогда где мячи Месси за 2018, 2017 и 2013? В тех сезонах он был абсолютно лучшим по статистике за клуб.
С того времени уже сделали изменения в пересчете результатов . Справедливости ради стоит отметить что не правильно из за одного ЧМ присуждать ЗМ. в 2018 после чемпионства Франции по вашей логике должен был получить Мбаппе . Тоже было 44 г+п и ЧМ
+8
-8
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ivan_krylov
Ответ 10ztv
только с аргентиной тяжелее выйграть чм, чем с францией 2018 с кучей звёзд. Да и стата у месси лучше, чем у мбаппе в 2018 на чм
ты сам понимаешь какую ты сейчас чушь написал про состав Аргентины??
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Viktor_SV
Ответ VERBLYUD
Холанду очень рано получать ЗМ. Ему нужно подтянуть некоторые моменты в своей игре
Про Неймара то же говорили лет 10.
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masti Tu hastam
Золотой мяч вручают за результаты игрока ..а не каманлу
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ivan_krylov
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучшим игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" лучший игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "ОСКАР Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR" (скоро..... Это всё в 35 🥶!!! Лео лучше чем всех. Он ещё заслуживает ЗМ, Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
так глубоко у Месси еще никто не слизывал)
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