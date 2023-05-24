Чемпиона никто не угадал.

До конца чемпионата Италии сезона-2022/2023 осталось сыграть всего два тура и самое время подводить итоги. Перед началом Серии А этого года некоторые итальянские журналисты решили сделать прогнозы на то, как будет выглядеть четверка лучших регулярки.

Ни один из респондентов не поставил на первое место «Наполи» и лишь один включил его в свой квартет.

Удивительно еще и то, что ни один человек не верил в «Лацио» Маурицио Сарри и не включил его в свой список. Однако сразу тринадцать человек включили в еврокубковую зону «Рому» Моуриньо, а Сандро Сабатини из Mediaset и вовсе поставил джалоросси на первую строку.

Единственный человек, который включил в свою четверку «Наполи», также не включил в нее «Ювентус», который по решению Апелляционного суда FIGC лишился десяти очков. Это Дарио Риччи из Radio 24.

Шестеро человек верили в то, что «Милан» сможет защитить титул чемпиона Италии, однако команда Пиоли всегда была где-то рядом, но в конце сезона откровенно посыпалась.

А вы верили в «Наполи» перед стартом чемпионата сезона-2023/2024? Пишите в комментариях.