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Перед сезоном итальянские журналисты сделали прогнозы на четверку лучших Серии А. Результаты получились удивительными

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Чемпиона никто не угадал.

До конца чемпионата Италии сезона-2022/2023 осталось сыграть всего два тура и самое время подводить итоги. Перед началом Серии А этого года некоторые итальянские журналисты решили сделать прогнозы на то, как будет выглядеть четверка лучших регулярки.

Ни один из респондентов не поставил на первое место «Наполи» и лишь один включил его в свой квартет.

Удивительно еще и то, что ни один человек не верил в «Лацио» Маурицио Сарри и не включил его в свой список. Однако сразу тринадцать человек включили в еврокубковую зону «Рому» Моуриньо, а Сандро Сабатини из Mediaset и вовсе поставил джалоросси на первую строку.

Единственный человек, который включил в свою четверку «Наполи», также не включил в нее «Ювентус», который по решению Апелляционного суда FIGC лишился десяти очков. Это Дарио Риччи из Radio 24.

Шестеро человек верили в то, что «Милан» сможет защитить титул чемпиона Италии, однако команда Пиоли всегда была где-то рядом, но в конце сезона откровенно посыпалась.

А вы верили в «Наполи» перед стартом чемпионата сезона-2023/2024? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Азрет-Али Айбазов
Уход нескольких ключевых игроков Наполи заставлял их усомниться в команде.
Меня больше удивляет огромная вера в Моуринью.
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