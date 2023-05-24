На матче с «Вальядолидом» Рафинья поддержал Винисиуса — игрок «Реала» отреагировал моментально
Уважение важнее соперничества 🖤🙏
К акции поддержки, начавшейся после того, как Винисиус пострадал от расистских оскорблений во время матча с «Валенсией», присоединились множество игроков по всему миру.
Рафинья, несмотря на то, что он защищает цвета непримиримого соперника «Мадрида», тоже не остался в стороне — после замены во вчерашней игре он снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью «Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война». За этот жест судья наградил футболиста желтой карточкой.
Как только матч закончился, Винисиус отреагировал на поступок вингера «Барсы», выложив его фотографии в свои соцсети:
Хоть эти двое и выступают за соперничающие команды, их все равно связывают близкие отношения, так как они оба представляют сборную Бразилии.
Но все равно приятно видеть, как противники могут объединяться перед лицом глобальной проблемы.
Он же не говорил про цвет глаз, он сказал про ярость в глазах, а она(ярость) может быть у любого цвета глаз
Но Не знаешь ,что будет завтра : как например , Рамос с Месси. На протяжении многих лет убивали друг друга на поле... А сейчас с полу взгляда понимают друг друга.
А тут у ребят Одна Родна...