Уважение важнее соперничества 🖤🙏

К акции поддержки, начавшейся после того, как Винисиус пострадал от расистских оскорблений во время матча с «Валенсией», присоединились множество игроков по всему миру.

Рафинья, несмотря на то, что он защищает цвета непримиримого соперника «Мадрида», тоже не остался в стороне — после замены во вчерашней игре он снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью «Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война». За этот жест судья наградил футболиста желтой карточкой.

Как только матч закончился, Винисиус отреагировал на поступок вингера «Барсы», выложив его фотографии в свои соцсети:

Хоть эти двое и выступают за соперничающие команды, их все равно связывают близкие отношения, так как они оба представляют сборную Бразилии.

Но все равно приятно видеть, как противники могут объединяться перед лицом глобальной проблемы.