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На матче с «Вальядолидом» Рафинья поддержал Винисиуса — игрок «Реала» отреагировал моментально

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Уважение важнее соперничества 🖤🙏 

К акции поддержки, начавшейся после того, как Винисиус пострадал от расистских оскорблений во время матча с «Валенсией», присоединились множество игроков по всему миру.

Рафинья, несмотря на то, что он защищает цвета непримиримого соперника «Мадрида», тоже не остался в стороне — после замены во вчерашней игре он снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью «Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война». За этот жест судья наградил футболиста желтой карточкой.

Как только матч закончился, Винисиус отреагировал на поступок вингера «Барсы», выложив его фотографии в свои соцсети:

Хоть эти двое и выступают за соперничающие команды, их все равно связывают близкие отношения, так как они оба представляют сборную Бразилии.

Но все равно приятно видеть, как противники могут объединяться перед лицом глобальной проблемы.

5 комментариев

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alberto-m
Ответ Алек$андр Гу$ев
Рафа разжигает новую войну. Сероглазые будет гнать на кареглазых, голубоглазые схлестнутся с зеленоглазыми
🤣🤣
Он же не говорил про цвет глаз, он сказал про ярость в глазах, а она(ярость) может быть у любого цвета глаз
+3
0
+3
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Nike of FW
Ответ Astella Guccio
Реально тяжко, когда твой соотечественник (с которым играешь вместе за сборную) в соперничающем клубе. Но Не знаешь ,что будет завтра : как например , Рамос с Месси. На протяжении многих лет убивали друг друга на поле... А сейчас с полу взгляда понимают друг друга. А тут у ребят Одна Родна...
Месси "убивал" Рамоса дриблингом, Рамос "убивал" лупя по ногам и призывая нанести травму, а так да , получается убивали друг друга =)))
+1
0
+1
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Astella Guccio
Реально тяжко, когда твой соотечественник (с которым играешь вместе за сборную) в соперничающем клубе.
Но Не знаешь ,что будет завтра : как например , Рамос с Месси. На протяжении многих лет убивали друг друга на поле... А сейчас с полу взгляда понимают друг друга.
А тут у ребят Одна Родна...
0
0
0
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