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🔥 Суперматч Роналду: «Аль-Наср» отыгрался с 0:2, а Криштиану положил победный мяч. И после гола совершил суджуд 😮

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Хотя недавно появились слухи, что Рон хочет покинуть Саудовскую Аравию.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду победил «Аль-Шабаб» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард вывел «Аль-Наср» вперед ударом из-за пределов штрафной во втором тайме. Его команда выиграла со счетом 3:2, хотя по ходу первого тайма уступала 0:2.

38-летний португалец отметился голами в 3 из 4 последних матчей. Всего у него 14 результативных ударов за 15 игр в лиге.

А после гола Роналду совершил суджуд - земной поклон, совершаемые мусульманами во время намаза, при чтении Корана (суджуд тилява) и в знак благодарности Аллаху (суджуд-шукр).

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях - фанаты со всего мира задались вопросом, Роналду принял (собирается принять) ислам или же он таким образом выказал уважение к местной культуре? Много пользователи даже заявили, что готовы вслед за своим кумиром стать мусульманами!

Сам Роналду по окончании матча заявил, что лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.

«Я счастлив. Команда провела прекрасный матч. Отыграться после 0:2 очень и очень тяжело, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.

Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной»

6 комментариев

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Kanonir152
"Много пользователи даже заявили, что готовы вслед за своим кумиром стать мусульманами!"
Жду когда они поголовно начнут прыгать с крыши вслед за кумиром.
+16
-3
+13
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CopaAmerica
" Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира" ...
сказочный .......
+12
-2
+10
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Рахил Тагиев
Ответ Kanonir152
"Много пользователи даже заявили, что готовы вслед за своим кумиром стать мусульманами!" Жду когда они поголовно начнут прыгать с крыши вслед за кумиром.
Ну ты же стал болельщиком Арсенала по примеру других
+9
-2
+7
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Отшельник86
Ух ты, вот это конечно супер!
+1
-1
0
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CJIAI3IIC
Приходится контракт отрабатывать)
0
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