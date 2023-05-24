Хотя недавно появились слухи, что Рон хочет покинуть Саудовскую Аравию.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду победил «Аль-Шабаб» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард вывел «Аль-Наср» вперед ударом из-за пределов штрафной во втором тайме. Его команда выиграла со счетом 3:2, хотя по ходу первого тайма уступала 0:2.

38-летний португалец отметился голами в 3 из 4 последних матчей. Всего у него 14 результативных ударов за 15 игр в лиге.

А после гола Роналду совершил суджуд - земной поклон, совершаемые мусульманами во время намаза, при чтении Корана (суджуд тилява) и в знак благодарности Аллаху (суджуд-шукр).

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях - фанаты со всего мира задались вопросом, Роналду принял (собирается принять) ислам или же он таким образом выказал уважение к местной культуре? Много пользователи даже заявили, что готовы вслед за своим кумиром стать мусульманами!

Сам Роналду по окончании матча заявил, что лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.

«Я счастлив. Команда провела прекрасный матч. Отыграться после 0:2 очень и очень тяжело, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.

Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной»