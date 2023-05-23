12 комментариев

Криштиану Роналду предстал в поло и стильных часах в своей последней публикации в социальных сетях. Особенное внимание болельщиков привлек стильный аксессуар португальца.

Часы Криштиану Jacob & Co. стоят 750 000 фунтов, уточняет The Sun. Учитывая, что Роналду зарабатывает 3,3 миллиона фунтов в неделю и может похвастаться состоянием, близким к 400 миллионам фунтов, такие часы он может легко себе позволить.

Криштиану Роналду является партнером Jacob & Co., 5 мая он присутствовал на открытии нового бутика бренда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Недавно компания также выпустила несколько часов серии CR7 по цене от 22 000 до 150 000 фунтов.