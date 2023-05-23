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Криштиану Роналду продемонстрировал новые часы в социальных сетях. Их стоимость может шокировать 🤪

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду предстал в поло и стильных часах в своей последней публикации в социальных сетях. Особенное внимание болельщиков привлек стильный аксессуар португальца.

Часы Криштиану Jacob & Co. стоят 750 000 фунтов, уточняет The Sun. Учитывая, что Роналду зарабатывает 3,3 миллиона фунтов в неделю и может похвастаться состоянием, близким к 400 миллионам фунтов, такие часы он может легко себе позволить.

Криштиану Роналду является партнером Jacob & Co.,  5 мая он присутствовал на открытии нового бутика бренда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Недавно компания также выпустила несколько часов серии CR7 по цене от 22 000 до 150 000 фунтов.

12 комментариев

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Трусики Бочкаревой
Нормально значит шейха ублажает, а где то один скучает Б. Харри
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Трусики Бочкаревой
Ответ Игорь Климов
Лучше бы футбол высокого уровня демонстрировал в этом дворовом чемпионате Саудовской Аравии, а не часы.
Цыган он и есть цыган
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Baymyrat Gafurov
не, Casio за 10€ круче будут
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Decard Show
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Как же велик Криштиану
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Temirbekovmun
🤣🤣 как всегда русские фанаты ненавидят КриРо, за то что его часы стоит дороже чем их жизнь.
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Игорь Климов
Ответ Трусики Бочкаревой
Цыган он и есть цыган
Ну, он же себе эту родню не выбирал)
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Он там играет в статусе лучшего футболиста в истории европейского футбола! Зачем ему напрягать жилы? Во вторых его часы стоять гораздо дороже чем твой весь посолек вместе взятые в котором ты живешь
Я вообще-то живу в крупном городе, но только какое это имеет отношение к тому факту, что Кринж7 уже не тянет даже в Саудовской Аравии?!
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Tazemyrat Kemalow
Ответ Игорь Климов
Лучше бы футбол высокого уровня демонстрировал в этом дворовом чемпионате Саудовской Аравии, а не часы.
Игорь, она одна никогда высокий уровень футбола не показала, её подняли через пиар социальные сети и её агент мендеш + президент реала Перес тоже не малых вещей делал! Главное что её любят, это её фантазёры, потому что она одна красивая и богатая принцесса ☝️👸🍌👙🐪🇵🇹
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