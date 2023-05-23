49 комментариев

В сеть слили видео, доказывающее, что болельщики «Валенсии» всей трибуной называли Винисиуса «обезьяной» 🙊🙊🙊
Просто рука-лицо и бесконечный испанский стыд🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Болельщики «Валенсии» начали оскорблять Винисиуса Жуниора еще до начала игры с «Реалом» - толпа собралась у «Местальи» до начала матча 35-го тура Ла Лиги и встретила прибытие автобуса с командой соперника расистскими кричалками.
«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты, когда футболисты «Реала» покидали транспортное средство.
Оскорбления продолжились во время игры и привели к ее приостановке во втором тайме на 8 минут. В трансляцию попали слезы Винисиуса, который не доиграл матч до конца – он был удален после стычки с игроками «Валенсии». После матча мадридцы обратились в прокуратуру, а полиция установила личность по меньшей мере двух нарушителей.
А теперь в сети нашлось видео непосредственно с трибун «Местальи» - на нем болельщики «летучих мышей» все трибуной кричат «Mono!» («Обезьяна!»)
Конкретно сейчас они гнобят всласть, ведь Винисиус реагирует. Он весь сезон отвечал, психовал, а в последнем матче им удалось довести его до слёз. Это победа для расистов. Вини просто не знает как правильно реагировать на буллинг, поэтому он лишь подпитывает безмозглых расистов своим поведением.
Западное общество расистское насквозь, поэтому и запускают эту инфо кампанию, с красивыми картинками, правильными словами, чтоб прикрыть проблему. А суть - вот она.
Перечитай, пожалуйста, ещё разок и найдёшь ответ на твоё "напомни мне".