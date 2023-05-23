Гаспачо
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В сеть слили видео, доказывающее, что болельщики «Валенсии» всей трибуной называли Винисиуса «обезьяной» 🙊🙊🙊

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Просто рука-лицо и бесконечный испанский стыд🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

Болельщики «Валенсии» начали оскорблять Винисиуса Жуниора еще до начала игры с «Реалом» - толпа собралась у «Местальи» до начала матча 35-го тура Ла Лиги и встретила прибытие автобуса с командой соперника расистскими кричалками.

«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты, когда футболисты «Реала» покидали транспортное средство.

Оскорбления продолжились во время игры и привели к ее приостановке во втором тайме на 8 минут. В трансляцию попали слезы Винисиуса, который не доиграл матч до конца – он был удален после стычки с игроками «Валенсии». После матча мадридцы обратились в прокуратуру, а полиция установила личность по меньшей мере двух нарушителей.

А теперь в сети нашлось видео непосредственно с трибун «Местальи» - на нем болельщики «летучих мышей» все трибуной кричат «Mono!» («Обезьяна!»)

49 комментариев

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RikkiQuaresma
Для меня самое удивительное в том, что даже в этой ситуации находятся комментаторы, которые считают почему-то Винисиуса виноватым. Якобы он молчать должен и терпеть. Не должен. Все сделал верно.
+66
-7
+59
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Michael1969
Ну и как, Анчелотти по-прежнему должен извиняться за плохое знание испанского?
+39
-3
+36
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Traxyla
Интересно что на это скажет Бараха . Вчера он защищал этих недоболельщиков
+23
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+20
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Адекватник
Самое интересное, что лет 15-20 назад таких проявлений было намного меньше. Не, бывало всякое, бананы летали и пр. И среди фанатов всегда было много людей с сильно правыми взглядами. Но. Кто помнит ла лигу или серию а 90х - до такой жести не доходило. Кто помнит чтобы гуллит или веа или какой нить энтони йебоа сталкивались с расизмом? Или может энди коул и двайт йорк? или марсель десайи? или ромарио? вот не помню вообще такого. Тут максимально интересный феномен. Чем быстрее мир движется к толерантному тоталитаризму, тем жестче и безумнее реакции....
+14
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+12
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Aleks.Kro
Ответ Адекватник
Самое интересное, что лет 15-20 назад таких проявлений было намного меньше. Не, бывало всякое, бананы летали и пр. И среди фанатов всегда было много людей с сильно правыми взглядами. Но. Кто помнит ла лигу или серию а 90х - до такой жести не доходило. Кто помнит чтобы гуллит или веа или какой нить энтони йебоа сталкивались с расизмом? Или может энди коул и двайт йорк? или марсель десайи? или ромарио? вот не помню вообще такого. Тут максимально интересный феномен. Чем быстрее мир движется к толерантному тоталитаризму, тем жестче и безумнее реакции....
это ты с чего так решил, что было меньше? сейчас есть телефоны и куча камер, поэтому про каждый случай известно, а раньше в газетах писать об этом что ли будут?
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Sgi
Ответ ZaSvabody
Надо разделять 2 разных проблемы. Расизм недопустим и должен быть наказан - это одно. Но поведение Винисиуса - это тоже проблема. Посмотрите как он себя ведет хотя бы на домашнем стадионе в Мадриде, где расизма точно нет. А его провокации, подпрыгивания, взмахи руками, смех, плач, жесты арбитрам - есть почти в каждом матче.
Фанат Барселоны осуждает Винисиуса…. Про Гави ты, наверное, так не говоришь ?) Хотя он гораздо более мерзкий игрок , это ясно всем
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RikkiQuaresma
Ответ ZaSvabody
Надо разделять 2 разных проблемы. Расизм недопустим и должен быть наказан - это одно. Но поведение Винисиуса - это тоже проблема. Посмотрите как он себя ведет хотя бы на домашнем стадионе в Мадриде, где расизма точно нет. А его провокации, подпрыгивания, взмахи руками, смех, плач, жесты арбитрам - есть почти в каждом матче.
Предлагаю без каких-либо «но». Расизм должен быть наказан. Винисиус никаких правил не нарушил, какие-то эмоциональные всплески в процессе игры без оскорблений - это абсолютно допустимо. При этом я бы очень хотел посмотреть как каждый из нас справился бы с таким давлением, которое испытает он. У некоторых футболистов, как показал пример того же Соболева недавно, такое общественное давление вообще сносит голову.
+5
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mari_ynwa
Отобрать очки у Валенсии за такое. Может это научит других болельщиков следить за словами
+3
-1
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EAstman
сейчас нам расскажут, что гости должны молчать в тряпочку пока их "хозяева" помоями обливают
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Jon Snow
Ответ Адекватник
Самое интересное, что лет 15-20 назад таких проявлений было намного меньше. Не, бывало всякое, бананы летали и пр. И среди фанатов всегда было много людей с сильно правыми взглядами. Но. Кто помнит ла лигу или серию а 90х - до такой жести не доходило. Кто помнит чтобы гуллит или веа или какой нить энтони йебоа сталкивались с расизмом? Или может энди коул и двайт йорк? или марсель десайи? или ромарио? вот не помню вообще такого. Тут максимально интересный феномен. Чем быстрее мир движется к толерантному тоталитаризму, тем жестче и безумнее реакции....
В начале 20 века в южных штатах черных вешали на деревьях за то что они черные, а в совке уничтожали людей по признаку национальности. Это для тебя идеальный мир?
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Gridint
Ответ Адекватник
Самое интересное, что лет 15-20 назад таких проявлений было намного меньше. Не, бывало всякое, бананы летали и пр. И среди фанатов всегда было много людей с сильно правыми взглядами. Но. Кто помнит ла лигу или серию а 90х - до такой жести не доходило. Кто помнит чтобы гуллит или веа или какой нить энтони йебоа сталкивались с расизмом? Или может энди коул и двайт йорк? или марсель десайи? или ромарио? вот не помню вообще такого. Тут максимально интересный феномен. Чем быстрее мир движется к толерантному тоталитаризму, тем жестче и безумнее реакции....
Ты не помнишь, а я помню. Не в адрес каждого из перечисленных, но расизм присутствовал всегда. Его было меньше видно и слышно, т.к. большая часть игроков делала выбор "терпеть". Если объект издевательства не реагирует, то становится скучно и мерзкие людишки успокаиваются.
Конкретно сейчас они гнобят всласть, ведь Винисиус реагирует. Он весь сезон отвечал, психовал, а в последнем матче им удалось довести его до слёз. Это победа для расистов. Вини просто не знает как правильно реагировать на буллинг, поэтому он лишь подпитывает безмозглых расистов своим поведением.
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Moscwow
Ответ Michael1969
Ну и как, Анчелотти по-прежнему должен извиняться за плохое знание испанского?
Лично, перед каждым из местных кулес
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ßd ßy
Ответ kaviknat
Макака, горила, шимпанзе, павиан и, даже, игрунка - это все обезьяны. Только виды разные
И к чему ты это написал? Какое это имеет отношение к моему коменту ?
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Адекватник
Ответ Jon Snow
В начале 20 века в южных штатах черных вешали на деревьях за то что они черные, а в совке уничтожали людей по признаку национальности. Это для тебя идеальный мир?
Нет, конечно. С чего бы такие выводы? Расизм - чистое зло.
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VuNePonimaete
Ответ Адекватник
Я был на футболе в Дортмунде, Риме, Афинах и Мадриде. Самая жесть, которую видел, творилась в Дортмунде. Я был на рурском дерби и на ЛЧ против Реала. Просто тотальная жесть. В Риме и Мадриде получше, но тоже жестковато. Всяко везде хуже, чем у нас. У нас намного спокойнее.
Да уж, печально, что фанаты на футболе настолько агрессивными стали. И здорово, что тебе на таких матчах удалось побывать)
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Адекватник
Ответ VuNePonimaete
При этом в Англии раньше из-за быдло фанов команд от еврокубков отстраняли, зато сейчас чуть ли не самые примерные фаны в мире (на своих турнирах)
Дэк раньше дрались. А щас непойми чем занимаются. Я был на футболе в европе многократно. Это просто выход негативной энергии. Проявление потаенной быдловости :) Треш начинается уже в электричках. Бухают, орут, блюют, мусорят и пр. И это даже не южане загорелые, а самые что ни на есть - герры бюргеры :) Вот они 6 дней в неделю - держатся в рамках. Но когда на футбол - упитые в хлам быдланы. Дальше уже на стадионе продолжается: мат, грязь, оскорбление родителей, детей, пожелания смерти, расовые оскорбления. Потом уже во время матча - с трибун летит что угодно, точнее, все, что удалось пронести. Пластиковые стаканы, наполненные пивом, зажигалки, монеты и пр. Там реально помойка по сравнению, например, с теми футболами в рф, на которых я бывал. Без шуток, я серьезно. При чем это не хулиганы хулиганят, это просто образ жизни такой у людей. Раз в неделю - сбросить негатив и оторваться самым грязным образом. Они не с того начинают, как мне кажется. Тут дело не в расизме, а в банальном быдлячестве...
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CherenkovF
Ответ Адекватник
Самое интересное, что лет 15-20 назад таких проявлений было намного меньше. Не, бывало всякое, бананы летали и пр. И среди фанатов всегда было много людей с сильно правыми взглядами. Но. Кто помнит ла лигу или серию а 90х - до такой жести не доходило. Кто помнит чтобы гуллит или веа или какой нить энтони йебоа сталкивались с расизмом? Или может энди коул и двайт йорк? или марсель десайи? или ромарио? вот не помню вообще такого. Тут максимально интересный феномен. Чем быстрее мир движется к толерантному тоталитаризму, тем жестче и безумнее реакции....
Так вся эта борьба с расизмом сплошная показуха.
Западное общество расистское насквозь, поэтому и запускают эту инфо кампанию, с красивыми картинками, правильными словами, чтоб прикрыть проблему. А суть - вот она.
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Aleks.Kro
Ответ Адекватник
Да с того, что хорошо помню те времена. И на стадионах бывал и, таки да, ты удивишься, но газеты были и их покупали и в них писали. И интернет уже был, если ты нифкурси :) Я играл еще в championship manager 1994, например :) все было, не думай, что существовал инфовакуум. Если бы пару куол-йорк 5 матчей подряд обзывали обезьянами целыми стадионами - это было бы известно...
Да я тоже бывал стадионах и любого темнокожего легионера "Балтики" называли угольком или шоколадкой, абсолютно каждого) но тогда это было не с агрессией, а как бы любя ) но не думаю, что легионерам это нравилось
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CopaAmerica
Ответ ZaSvabody
Надо разделять 2 разных проблемы. Расизм недопустим и должен быть наказан - это одно. Но поведение Винисиуса - это тоже проблема. Посмотрите как он себя ведет хотя бы на домашнем стадионе в Мадриде, где расизма точно нет. А его провокации, подпрыгивания, взмахи руками, смех, плач, жесты арбитрам - есть почти в каждом матче.
даже адекватный фанат может сорваться в ответ на провокацию
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Адекватник
Ответ VuNePonimaete
Да уж, печально, что фанаты на футболе настолько агрессивными стали. И здорово, что тебе на таких матчах удалось побывать)
Я в Дортмунд ехал из Кельна на электричке. Там по пути довольно много городов: Бохум, Леверкузен, еще что-то более менее крупное по пути. Штук 5-7 довольно приличных городов. Треш начинается еще по пути. На каждой станции заходят или болелы дортмунда или болелы шальке. И начинается жесть. Все бухие в хлам, орут, поют, блюют, нет нет задирают пассажиров, которые просто по своим делам едут. Рядом с Сигнал Идуной - много места. Деревья, травка, все дела. Все ссут прямо под деревья. Колонна синих и колонна желтых разделяется при входе ментами. Из каждой колонны в другую что-то летит. Стаканы, банки и пр. Менты пытаются не доспустить стычек. Нет-нет случаются локальные замесы, тогда менты просто избивают дубинками участников и выдергивают их из толпы. Короче, мне как простому болельщику, было жестковато. Как туда идти с детьми - вообще не ясно. У нас реально спокойнее :)
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kaviknat
Ответ ßd ßy
Не см такой логикой далеко не уедешь! Не хватало еще того, чтоб фанаты оскорбляли своих же игроков. Не ну по такой логике в мире вовсе нет рассизма, вон Мбапе тоже черный, почему в игре Валенсия Реал, не кричат о том , что Мбапе обезьяна?
Макака, горила, шимпанзе, павиан и, даже, игрунка - это все обезьяны. Только виды разные
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ßd ßy
Ответ kaviknat
Насколько я понимаю, в составе Валенсии есть игроки, цвет кожи которых не отличается от кожи Винисиуса. Почему они ничего не кричат в их адрес?
Не см такой логикой далеко не уедешь! Не хватало еще того, чтоб фанаты оскорбляли своих же игроков. Не ну по такой логике в мире вовсе нет рассизма, вон Мбапе тоже черный, почему в игре Валенсия Реал, не кричат о том , что Мбапе обезьяна?
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Van BilVit
Почему именно Винисиус попадает под эти оскарбления? Ведь в том же Реал М много темнокожиз игроков?
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Gridint
Ответ Адекватник
Ну напомни мне хотя бы один громкий случай, чтобы вот такого масштаба. Чтобы какого-то фуболиста оскорбляли несколько месяцев подряд так грязно и целыми секторами и стадионами.
Я так понимаю комментарий ты мой не прочитал и ответил ради ответа...
Перечитай, пожалуйста, ещё разок и найдёшь ответ на твоё "напомни мне".
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VuNePonimaete
Ответ Адекватник
Дэк раньше дрались. А щас непойми чем занимаются. Я был на футболе в европе многократно. Это просто выход негативной энергии. Проявление потаенной быдловости :) Треш начинается уже в электричках. Бухают, орут, блюют, мусорят и пр. И это даже не южане загорелые, а самые что ни на есть - герры бюргеры :) Вот они 6 дней в неделю - держатся в рамках. Но когда на футбол - упитые в хлам быдланы. Дальше уже на стадионе продолжается: мат, грязь, оскорбление родителей, детей, пожелания смерти, расовые оскорбления. Потом уже во время матча - с трибун летит что угодно, точнее, все, что удалось пронести. Пластиковые стаканы, наполненные пивом, зажигалки, монеты и пр. Там реально помойка по сравнению, например, с теми футболами в рф, на которых я бывал. Без шуток, я серьезно. При чем это не хулиганы хулиганят, это просто образ жизни такой у людей. Раз в неделю - сбросить негатив и оторваться самым грязным образом. Они не с того начинают, как мне кажется. Тут дело не в расизме, а в банальном быдлячестве...
а на матчах каких лиг это было?
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