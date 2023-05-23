49 комментариев

Просто рука-лицо и бесконечный испанский стыд🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

Болельщики «Валенсии» начали оскорблять Винисиуса Жуниора еще до начала игры с «Реалом» - толпа собралась у «Местальи» до начала матча 35-го тура Ла Лиги и встретила прибытие автобуса с командой соперника расистскими кричалками.

«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты, когда футболисты «Реала» покидали транспортное средство.

Оскорбления продолжились во время игры и привели к ее приостановке во втором тайме на 8 минут. В трансляцию попали слезы Винисиуса, который не доиграл матч до конца – он был удален после стычки с игроками «Валенсии». После матча мадридцы обратились в прокуратуру, а полиция установила личность по меньшей мере двух нарушителей.

А теперь в сети нашлось видео непосредственно с трибун «Местальи» - на нем болельщики «летучих мышей» все трибуной кричат «Mono!» («Обезьяна!»)