9 комментариев

Маленький Джуд знал, чего хочет 🤩

В соцсетях появились снимки некоторых страниц выпускного альбома, в котором собраны мечты и планы маленьких ребят, оканчивающих начальную школу. Одним из этих малышей был Джуд Беллингем — юная звезда мирового футбола.

По словам Ванессы Пейн, его бывшей учительницы, 19-летний полузащитник, который посещал начальную школу Хагли недалеко от Стоурбриджа, рос «фантастическим молодым человеком».

«Даже тогда у него было стремление хоть где-то применить свое мастерство. Он оставил здесь большое наследие: спортивное мастерство, амбиции и стремление быть лучшей версией себя. Он был добрым, вдумчивым, хорошим спортсменом — и он был просто тем, с кем люди хотели быть рядом».

И сегодня мы узнали еще кое-что о Джуде в те времена, когда он заканчивал младшую школу и еще не знал, какое будущее его ждет.

Сегодня анонимный пользователь, утверждающий, что он учился вместе с будущим футболистом, выложил в тикток фотографии страниц школьного альбома с ответами 11-летнего Беллингема. В качестве доказательств к посту приложено несколько общих снимков класса, на которых был и полузащитник.

Продолжая фразу «Когда я вырасту, я хочу быть…», маленький Джуд сказал:

«Профессиональным футболистом, выступающим за «Барселону» и сборную Англии».

Его мечтой на тот момент было: «Провести футбольный тур с Дэвидом Бекхэмом».

А в маленькой анкете о себе Беллингем написал, что «фильмы с Адамом Сэндлером» заставляют его смеяться, его плохая привычка это «слишком много разговаривать», а его главным достижением в школе стал «выход в финал вместе со школьной футбольной командой».

Однако, видимо, некоторым мечтам суждено сбыться, а некоторым — нет. Джуд точно стал профессиональным футболистом и звездой сборной Англии, но пока нет предпосылок к тому, чтобы он стал игроком «Барселоны». Напротив, он скорее всего присоединится к их главным противникам — мадридскому «Реалу».

Ходили слухи, что «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в игроке дортмундской «Боруссии», но Фабрицио Романо заявил, что «сливочные» выигрывают гонку.