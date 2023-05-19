9 комментариев

Гаспачо
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В сети появились фото школьного альбома Беллингема. Похоже, что некоторые его мечты с тех пор сильно изменились

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Маленький Джуд знал, чего хочет 🤩

В соцсетях появились снимки некоторых страниц выпускного альбома, в котором собраны мечты и планы маленьких ребят, оканчивающих начальную школу. Одним из этих малышей был Джуд Беллингем — юная звезда мирового футбола.

По словам Ванессы Пейн, его бывшей учительницы, 19-летний полузащитник, который посещал начальную школу Хагли недалеко от Стоурбриджа, рос «фантастическим молодым человеком».

«Даже тогда у него было стремление хоть где-то применить свое мастерство. Он оставил здесь большое наследие: спортивное мастерство, амбиции и стремление быть лучшей версией себя. Он был добрым, вдумчивым, хорошим спортсменом — и он был просто тем, с кем люди хотели быть рядом».

И сегодня мы узнали еще кое-что о Джуде в те времена, когда он заканчивал младшую школу и еще не знал, какое будущее его ждет.

Сегодня анонимный пользователь, утверждающий, что он учился вместе с будущим футболистом, выложил в тикток фотографии страниц школьного альбома с ответами 11-летнего Беллингема. В качестве доказательств к посту приложено несколько общих снимков класса, на которых был и полузащитник. 

Продолжая фразу «Когда я вырасту, я хочу быть…», маленький Джуд сказал:

«Профессиональным футболистом, выступающим за «Барселону» и сборную Англии».

Его мечтой на тот момент было: «Провести футбольный тур с Дэвидом Бекхэмом».

А в маленькой анкете о себе Беллингем написал, что «фильмы с Адамом Сэндлером» заставляют его смеяться, его плохая привычка это «слишком много разговаривать», а его главным достижением в школе стал «выход в финал вместе со школьной футбольной командой».

Однако, видимо, некоторым мечтам суждено сбыться, а некоторым — нет. Джуд точно стал профессиональным футболистом и звездой сборной Англии, но пока нет предпосылок к тому, чтобы он стал игроком «Барселоны». Напротив, он скорее всего присоединится к их главным противникам — мадридскому «Реалу».

Ходили слухи, что «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в игроке дортмундской «Боруссии», но Фабрицио Романо заявил, что «сливочные» выигрывают гонку.

9 комментариев

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predMBAPPE
Главное чтобы его мечта не привела его в Париж
+19
-1
+18
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Евгений Александрович
Ответ Karl0709
Мечта ещё может сбыться, надо просто на ### отправить Реал и перейти в Барселону.
У Барсы рычагов не хватит на такой трансфер)
+14
-8
+6
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predMBAPPE
Ответ Karl0709
Мечта ещё может сбыться, надо просто на ### отправить Реал и перейти в Барселону.
Или вместе с Реалом качать рычаг 🤣👍🏻
+4
-2
+2
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predMBAPPE
Ответ Евгений Александрович
У Барсы рычагов не хватит на такой трансфер)
Рычагами расчитаемся не переживай, тебе тоже достанется)
+3
-3
0
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сиськи негрейры
Ответ Karl0709
Мечта ещё может сбыться, надо просто на ### отправить Реал и перейти в Барселону.
Чтобы Меся на банку присел?
+2
-2
0
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сиськи негрейры
Ответ Karl0709
Мечта ещё может сбыться, надо просто на ### отправить Реал и перейти в Барселону.
Чтобы Меся на банку присел?
+1
-1
0
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