Гаспачо
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Сыну Роналду предстоит воспитательная беседа с отцом. Джорджина выложила фото Матео в сине-гранатовом 💙💔

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Попахивает предательством! 😁

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, запостила видео, на котором их сын Матео танцует с другими детьми в футболке «Барселоны». Именно в этой форме каталонцы выступают в этом сезоне.

Чтобы подколоть своего бойфренда, модель даже отметила его на публикации.

Лучший бомбардир «Реала» в истории должен быть удивлен такому выбору своего сына.

На самом деле, конечно же, это не имеет большого значения. Матео не раз попадал в объектив камер в футболке «Реала». Однако забавно думать, что сын Роналду может быть поклонником «Барселоны».

В настоящее время 38-летний нападающий играет за саудовскую команду «Аль-Наср», куда он перешел после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед». Удивительно, но прошлым летом ходили слухи о потенциальном трансфере португальца в каталонский клуб — он мог стать «планом Б» на случай, если переход Роберта Левандовски провалится.

Или Криштиану все же устроит своему сыну серьезный разговор?

21 комментарий

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Роман
Только слабоумные авторы, будут совмещать "предательство" и "детей".
Но это же Гаспачо.
+61
-16
+45
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Ben Wilinofsky
Криш уже давно писал, что дети носят что они хотят, а не то, что хотят комментаторы под постами, когда например Криш-младший был в джерси сборной Мексики. Это выбор детей, отцом он всегда был адекватным
+27
-2
+25
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10ztv
Ответ Роман
Только слабоумные авторы, будут совмещать "предательство" и "детей". Но это же Гаспачо.
открою тебе новое слово......ирония
+15
-1
+14
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Антоша Спирин
Хороший мальчик. Уже и в футболе разбирается.
+17
-11
+6
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Безымянный болельщик
Да нормально всё. Криштиану-младший (это старший сын) вообще говорил, что постоянно смотрит на игру Месси в интернете.
+5
0
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Alexlagodny
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Не понимаю, что в этом такого. Глава пройдена. Это не значит что этим как то хотят зацепить Реал
A причем здесь вообще Реал? Роналду уже давно не там. Или ты болела Реала и тебя зацепило, что не в сливочной футболке пацаненок скачет? )))
+8
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Greatest Of All Time
Старший сын считает Месси кумиром, а тут ещё и младший за Барсу.
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ЧИКО
Так эти тупые новости раздражают… не хочу не кого обидеть, но этим хренов писателям-переводчикам спортс-а, женщин имею ввиду ( ну и некоторых мужчин тоже) не лучше ли найти другие сферы жизни для писанины? Кто-то обвинит в сексизме? я так отвечу - какого хрена поклонником может быть пацан в пару лет? Кто-то повзрослее одел его так, а ему пофиг что на нём…. Вообще спортс платит за эти публикации? если да, то получается женщины не причём, зарабатывают… тогда вопрос - какого хрена спортс печатает такую ерунду и в таких количествах? и ещё платит за это…..
+7
-3
+4
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D-eisler@yandex.ru
Ну и что? У Бонуччи сын болеет за Торино. И норм всё
+3
0
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Alexlagodny
Пока пахан пытается шейхов удовлетворить, сынишка за Барсу топит 😂😂😂😂😂😂
+8
-5
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Станислав Л
значит точно, не все так гладко в их отношениях
+2
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василий иванов
крикнул с фотки Роналду на превью)
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Astella Guccio
либо девушка Криштиану не очень уважительно относится к нему ,что позволила детям надеть футболку принципиальных соперников жениха. Либо Криштиану слишком беспринципный ,что не обращает на это внимание.
Вариант третий : заговоренрый хайп ,чтобы все вспомнили о джорджини
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Ramal Ali
Я не думаю что футболку покупал Матео...так что Рон в курсе
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Ramal Ali
Интерестно номер там 10 Ка Месси ?)
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Кабан Иванов
Ответ Роман
Только слабоумные авторы, будут совмещать "предательство" и "детей". Но это же Гаспачо.
Ооо, в слабоумии тут может посоревноваться только Карен Бадалян из соседнего блога апдейт, там тоже все очень печально
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Вячеслав Новиков
Даже ребёнок понимает какая команда лучше
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