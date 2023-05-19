21 комментарий

Попахивает предательством! 😁

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, запостила видео, на котором их сын Матео танцует с другими детьми в футболке «Барселоны». Именно в этой форме каталонцы выступают в этом сезоне.

Чтобы подколоть своего бойфренда, модель даже отметила его на публикации.

Лучший бомбардир «Реала» в истории должен быть удивлен такому выбору своего сына.

На самом деле, конечно же, это не имеет большого значения. Матео не раз попадал в объектив камер в футболке «Реала». Однако забавно думать, что сын Роналду может быть поклонником «Барселоны».

В настоящее время 38-летний нападающий играет за саудовскую команду «Аль-Наср», куда он перешел после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед». Удивительно, но прошлым летом ходили слухи о потенциальном трансфере португальца в каталонский клуб — он мог стать «планом Б» на случай, если переход Роберта Левандовски провалится.

Или Криштиану все же устроит своему сыну серьезный разговор?