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«Аль-Хилаль» делает все возможное, чтобы летом подписать Месси и Бускетса

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«Аль-Хилаль» делает все возможное, чтобы в конце сезона подписать Месси и Бускетса, сообщает Relevo.

Саудовский клуб хочет убедить Серджи присоединиться к ним после того, как полузащитник объявил о своем уходе из «Барселоны». «Аль-Хилаль» предлагает испанцу 15 млн евро в год, клуб мечтает воссоединить Бускетса и Месси в Саудовской Аравии.

Ну а Месси саудовцы хотят сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» предложил Лионелю зарплату в 400 млн евро, а по данным Mundo Deportivo, клуб уже увеличил свое предложение до 500 млн евро в год.  

Cadena SER утверждает, что аргентинец все еще настроен на возвращение в «Барселону». Но трансфер в «блауграну» осложняет несколько факторов.

Во-первых, отца Месси смущает отношение испанские налоговых органов к спортсменам высокого уровня. Во-вторых, каталонцам сперва необходимо разобраться со своими финансами, чтобы трансфер Лионеля можно было осуществить.

Ну а поклонникам «ПСЖ», видимо, пора попрощаться с аргентинцем, вряд ли он решит остаться во Франции.

Как вам идея воссоединения Месси и Бускетса в Саудовской Аравии?

11 комментариев

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predMBAPPE
Ответ Vlad
Ну поклонники ПСЖ не особо тепло к Месси относятся. Так что он без сожаления и без слез с легкостью может попрощаться с ними.
Можно и без прощания, не заслужили
+8
-2
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Azamat Abdukadyroff
Пока Месси не даст интервью Моргану,ничему не поверю
+6
-1
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Игорь Климов
Зачем Лео Месси переводить в дворовый чемпионат Саудовской Аравии? Лео Месси ещё несколько лет может спокойно выступать в топ-5 Европы на высшем уровне, а позднее поехать на Копа Америка и Чемпионат Мира.
+4
-1
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Джамал Арипов
Тяжёлый выбор .... Но если Барса сможет его позвать я буду счастлив как после финала ЧМ.
+4
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predMBAPPE
Месси помимо 500 млн выбивает ещё по 100млн для друзей Буси и Альбы)
+2
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Пирс Морган
Ответ Azamat Abdukadyroff
Пока Месси не даст интервью Моргану,ничему не поверю
Пусть напишет мне
+1
0
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Очевидное невероятное
Моё мнение, Месси никогда не перейдёт к арабам
+2
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Azamat Abdukadyroff
Ответ Пирс Морган
Пусть напишет мне
Передам
0
0
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Vlad
Ответ predMBAPPE
Можно и без прощания, не заслужили
Хотел также написать, но подумал что глоры ПСЖ обидеться могут. Среди них ведь есть и персофаны Месси. С его уходом из Барсы они тоже ушли.
+2
-2
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