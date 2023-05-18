11 комментариев

«Аль-Хилаль» делает все возможное, чтобы в конце сезона подписать Месси и Бускетса, сообщает Relevo.

Саудовский клуб хочет убедить Серджи присоединиться к ним после того, как полузащитник объявил о своем уходе из «Барселоны». «Аль-Хилаль» предлагает испанцу 15 млн евро в год, клуб мечтает воссоединить Бускетса и Месси в Саудовской Аравии.

Ну а Месси саудовцы хотят сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» предложил Лионелю зарплату в 400 млн евро, а по данным Mundo Deportivo, клуб уже увеличил свое предложение до 500 млн евро в год.

Cadena SER утверждает, что аргентинец все еще настроен на возвращение в «Барселону». Но трансфер в «блауграну» осложняет несколько факторов.

Во-первых, отца Месси смущает отношение испанские налоговых органов к спортсменам высокого уровня. Во-вторых, каталонцам сперва необходимо разобраться со своими финансами, чтобы трансфер Лионеля можно было осуществить.

Ну а поклонникам «ПСЖ», видимо, пора попрощаться с аргентинцем, вряд ли он решит остаться во Франции.

Как вам идея воссоединения Месси и Бускетса в Саудовской Аравии?