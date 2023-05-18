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В финале Лиги Европы точно прервется одна из двух победных серий в финалах: ждем дуэль Моуринью и «Севильи«🔥🔥🔥

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Третьего не дано – кто-то проиграет.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Ювентус» в дополнительное время (2:1) в ответной игре. В первом матче была ничья – 1:1.

Римляне под руководством Жозе Моуринью выстояли в Леверкузене – 0:0. В первой игре они одержали победу со счетом 1:0.

Жозе Моуринью выиграл последние 5 финалов европейских турниров, в которых участвовали его команды.

«Севилья» выиграла последние 6 финалов Лиги Европы, в которых играла. Финал в Будапеште для них будет 7-м за последние 18 лет.

Таким образом, если взять за скобки Суперкубок Европы, «Севилья» и команды Жозе Моуринью никогда (!!!) не проигрывали в финалах еврокубков.

Финал этого сезона пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

3 комментария

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Джон Харпер
За Жозе.
+11
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+10
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solevator
Пусть тогда доведут дело до серии пенальти, чтобы потом говорили "не проигрывали в основное время" :)
+3
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di Malkovich
Ответ solevator
Пусть тогда доведут дело до серии пенальти, чтобы потом говорили "не проигрывали в основное время" :)
Вот давайте без вот этого всего.
Есть же другая статистика - как Севилья играет в экстратаймах.
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