Третьего не дано – кто-то проиграет.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Ювентус» в дополнительное время (2:1) в ответной игре. В первом матче была ничья – 1:1.

Римляне под руководством Жозе Моуринью выстояли в Леверкузене – 0:0. В первой игре они одержали победу со счетом 1:0.

Жозе Моуринью выиграл последние 5 финалов европейских турниров, в которых участвовали его команды.

«Севилья» выиграла последние 6 финалов Лиги Европы, в которых играла. Финал в Будапеште для них будет 7-м за последние 18 лет.

Таким образом, если взять за скобки Суперкубок Европы, «Севилья» и команды Жозе Моуринью никогда (!!!) не проигрывали в финалах еврокубков.

Финал этого сезона пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».